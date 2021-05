Hà Tĩnh sắp nắng nóng đến 38 độ C

Theo Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh, nắng nóng sẽ mở rộng ra toàn khu vực Hà Tĩnh với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 36 – 38 độ C.

Hiện nay (8/5), vùng áp thấp phía Tây đang có xu hướng phát triển và mở rộng về phía Đông Nam. Dự báo, do ảnh hưởng rìa Đông Nam vùng áp thấp phía Tây nên từ ngày 10/5, một số nơi thuộc tỉnh Hà Tĩnh có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất ngày ở mức 34 – 36 độ C.

Theo Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Trần Đức Bá, từ ngày 11/5, nắng nóng mở rộng ra toàn tỉnh với nhiệt độ cao nhất ngày trong đợt nắng nóng này phổ biến 36 – 38 độ C, có nơi trên 38 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 12 - 16 giờ. Đợt nắng nóng này có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 17/5.

P.V