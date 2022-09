Hà Tĩnh tiếp tục mưa to, dự báo có nơi trên 120mm

Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh vừa đưa ra dự báo, từ đêm nay (9/9) đến ngày 10/9, khu vực Hà Tĩnh tiếp tục có mưa vừa đến mưa to có nơi mưa rất to.

Mưa lớn từ chiều đến tối 9/9 khiến nhiều tuyến đường ở TP Hà Tĩnh ngập sâu.

Diễn biến mưa trong 24 giờ qua

Do ảnh hưởng của rìa Bắc rãnh áp thấp có trục qua Trung Trung Bộ kết hợp rìa Nam lưỡi áp cao lục địa tăng cường yếu nên khu vực Hà Tĩnh có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to.

Lượng mưa tại các trạm KTTV cơ bản từ 19h ngày 8/9 đến 19h ngày 9/9 các khu vực phổ biến 102 - 208mm, một số nơi thấp hơn như: Hương Trạch: 72mm, Linh Cảm: 88,5mm.

Dự báo diễn biến mưa lớn trong 24 giờ đến 48 giờ tới

Từ đêm nay (9/9) đến ngày 10/9, khu vực Hà Tĩnh tiếp tục có mưa vừa đến mưa to có nơi mưa rất to, với tổng lượng mưa các khu vực phổ biến 50 - 100mm, có nơi trên 120mm.

Từ ngày 11 – 14/9, mưa có xu hướng giảm, khu vực chỉ còn có mưa rào rải rác về chiều tối, ngày có nắng nhẹ.

Cần đề phòng nguy cơ xảy ra lũ, lũ quét, sạt lở đất ở trung du và vùng núi, ngâp úng cục bộ ở vùng trũng thấp và khu đô thị.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét: cấp 1.

P.V