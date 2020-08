Hà Tĩnh tiếp tục nắng nóng 36 độ C trong 3 ngày tới

Theo ông Trần Đức Bá – Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh, đợt nắng nóng này sẽ kéo dài đến hết ngày 28/8.

Ảnh: Nguyễn Thanh Hải

Ngày hôm qua (24/8), nhiều địa bàn trên khu vực Hà Tĩnh đã xảy ra nắng nóng, nhiệt độ cao nhất các khu vực phổ biến 34,2 - 35,3 độ C, độ ẩm thấp nhất dao động 54 - 63%.

Dự báo hôm nay (25/8), do ảnh hưởng của rìa Đông Nam vùng áp thấp nóng phía Tây nên trên địa bàn tỉnh tiếp tục có nắng nóng. Nền nhiệt độ cao nhất trong ngày các khu vực phổ biến 34 – 36 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày phổ biến 50 - 60%. Thời gian có nhiệt độ 35 độ C từ 12-15 giờ.

Cảnh báo, đợt nắng nóng này khả năng kéo dài đến hết ngày 28/8.

Tin liên quan: Mùa đông năm nay đến sớm và lạnh hơn Không khí lạnh có khả năng ảnh hưởng sớm, nền nhiệt trung bình mùa đông năm nay ở miền Bắc có xu hướng thấp hơn so với mùa Đông năm trước.

P.V