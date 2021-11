Hà Tĩnh trời nắng đẹp trong nhiều ngày tới

Khoảng đêm nay (30/11), không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực Hà Tĩnh. Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với trường phân kỳ trên cao nên trong những ngày tới, toàn tỉnh duy trì trạng thái đêm không mưa, ngày trời nắng, sáng sớm có nơi có sương mù nhẹ.

Cầu Thọ Tường bắc qua sông La ở huyện Đức Thọ.

Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh vừa cho biết, những ngày qua, trên địa bàn chịu tác động bởi không khí lạnh tăng cường yếu và khô nên phần lớn các khu vực trong tỉnh thời tiết tốt, riêng khu vực đồng bằng ven biển phía Nam có mưa nhẹ vài nơi (lượng không đáng kể); trời rét về đêm và sáng sớm với mức nhiệt 16 - 18 độ C, ban ngày trời nắng ấm với mức nhiệt 23 - 25 độ C; độ ẩm dao động 76 - 87%.

Dự báo, ngày 1/12, khu vực Hà Tĩnh chịu ảnh hưởng một đợt không khí lạnh khô có cường độ khá mạnh nên phổ biến không mưa, trời rét. Gió Bắc đến Đông Bắc cấp 3, cấp 4; ven biển cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Trên biển có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8.

Đêm ngày 2/12, không khí lạnh tăng cường bổ sung thêm nhưng vẫn là không khí lạnh khô. Các ngày 3 - 6/12, khu vực Hà Tĩnh nằm sâu trong khối không khí lạnh ổn định, sau suy yếu chậm nên từ 2 - 6/12, các khu vực hầu như không có mưa, ngày trời có nắng.

Do trời quang mây, nên ban đêm nhiệt độ giảm mạnh và dao động ở mức 13 - 15 độ C, ban ngày nhiệt độ dao động 20 - 22 độ C; độ ẩm thấp nhất 50 - 60%. Vùng ven biển có gió Đông Bắc mạnh cấp 4, cấp 5.

Tin liên quan: Không khí lạnh tăng cường, nhiệt độ ở Bắc Trung Bộ sẽ giảm mạnh Từ đêm 1/12, nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ giảm mạnh, phổ biến 11-14 độ C, vùng núi từ 7-10 độ C.

P.V