Hơn 4 ngàn khẩu trang phòng dịch từ những “xưởng may” của phụ nữ Hà Tĩnh

“Đơn hàng áo quần có thể chậm nhưng khẩu trang chống dịch phải ưu tiên hàng đầu”- với tinh thần đó, những “công xưởng” may của chị em phụ nữ Hà Tĩnh đang dồn sức sản xuất hàng ngàn chiếc khẩu trang phát miễn phí cho những đối tượng yếu thế.

Tại xã Tượng Sơn (Thạch Hà), đợt hàng đầu tiên với 360 chiếc khẩu trang vừa được trao đến tay những người thuộc diện hộ nghèo, lao động làm việc có tiếp xúc cộng đồng. Ngay khi Hội LHPN xã đưa ra ý tưởng này, 3 tiệm may trên địa bàn ngay lập tức nhận làm mặt bằng, hỗ trợ máy may, ngày công và cả một phần vật liệu.

“Công xưởng” sản xuất của hội luôn có 9-10 chị là hội viên nòng cốt tranh thủ tối đa thời gian chung sức sản xuất. Trong khoảng 3 ngày, đêm, Hội LHPN xã đã hoàn thành được 360 chiếc khẩu trang, tổ chức phát ở 3 hội trường thôn, cùng với xà phòng, tờ rơi tuyên truyền người dân phòng chống dịch.

Thợ may, hầu hết là những chị em làm nhiều nghề khác nhau như: tiểu thương, chủ tiệm cắt tóc hay là những người nông dân

“Chiếc khẩu trang tuy nhỏ, số lượng sản phẩm chưa lớn nhưng thể hiện tình cảm chia sẻ của chị em trong mùa dịch, đồng thời tuyên truyền nâng cao ý thức và kỹ năng phòng chống dịch cho người dân”- Chủ tịch Hội LHPN xã Bùi Thị Hoa cho biết.

Mỗi ngày có hàng chục lượt hội viên phụ nữ, đoàn thanh niên phường Kỳ Liên tham gia sản xuất khẩu trang

Còn ở thị xã Kỳ Anh, những ngày này, hàng trăm lượt chị em Hội LHPN phường Kỳ Liên đang tập trung về Nhà may Liên Phú, cùng với 7 chiếc máy làm việc liên tục với mục tiêu hoàn thành 3.000 chiếc khẩu trang phát miễn phí cho người có thu nhập thấp, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Chủ tịch Hội LHPN phường Kỳ Liên - Nguyễn Thị Thủy trao đổi: "Được sự hỗ trợ của chủ nhà may về cả mặt bằng, máy móc, vật tư và nhân công, mỗi ngày các đoàn thể huy động hàng chục hội viên cùng tham gia cắt may. Do làm thủ công nên phải gần 1 tuần liên tục làm ngày, làm đêm, 3.000 sản phẩm mới được hoàn thành.

Chị Trần Thị Nga (ngoài cùng bên trái) - chủ Nhà may Liên Phú cùng chị em phụ nữ phường Kỳ Liên tập trung hoàn thành đợt hàng đầu tiên giúp người nghèo chống dịch.

Trong những ngày tới, chúng tôi sẽ tổ chức cấp phát khẩu trang cùng với 3.500 chai dung dịch sát khuẩn và 500 khẩu trang y tế của 1 doanh nghiệp tài trợ. Sau khi đáp ứng nhu cầu của người dân ở địa phương, chúng tôi có kế hoạch hỗ trợ cho khu cách ly y tế tập trung tại xã Kỳ Hà”.

Tích cực hưởng ứng với tinh thần trách nhiệm cao, chị Trần Thị Nga - chủ Nhà may Liên Phú cho biết: “Tôi đã thương lượng với khách hàng xin chậm lại các đơn hàng để tập trung máy móc, con người, khẩn trương may khẩu trang kịp thời phục vụ bà con. “Chống dịch như chống giặc”, lúc này đây phải biết hy sinh lợi ích kinh tế, ưu tiên hàng đầu cho bảo vệ sức khỏe của cộng đồng và cũng chính là của gia đình mình”.

Khẩu trang được đưa đến các trạm y tế xã tiến hành khử trùng cẩn thận trước khi phân phát đến người sử dụng

Từ sự khâu nối, chủ trì tổ chức của hội phụ nữ các cấp, những “công xưởng” may tình nguyện khắp địa bàn toàn tỉnh đã và đang tiếp tục sản xuất những lô hàng mới.

Khẩu trang sau khi may đều được các chị cẩn thận đưa về cơ sở y tế hấp khử trùng, đảm bảo vệ sinh cho người sử dụng. Gắn với việc trao tặng khẩu trang, các cấp hội đồng thời cấp xà phòng, nước rửa tay và tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng phòng chống dịch.

Hội LHPN thị trấn Phố Châu tổ chức may, tặng khẩu trang cho hội viên nghèo

Những tấm lòng, đường kim, mủi chỉ cần mẫn của người phụ nữ cùng cách huy động nguồn lực linh hoạt của các cấp hội trong thời gian qua đã tập trung được hàng trăm triệu đồng trao tặng khẩu trang và các phương tiện phòng dịch cho hộ nghèo, người thu nhập thấp, lao động đặc thù, góp sức cùng cộng đồng nỗ lực đẩy lùi đại dịch Covid- 19.

Đến thời điểm này, hội phụ nữ các cấp ở Hà Tĩnh đã tham gia thực hiện hơn 2.400 cuộc truyền thông trực tiếp tại các cuộc họp, sinh hoạt hội; thực hiện hơn 2.570 sản phẩm tuyên truyền trên các kênh phát thanh, zalo, facebook; phát hơn 124 ngàn tờ rơi hướng dẫn cách phòng chống dịch; tổ chức may và cung cấp hơn 4.0000 khẩu trang, 120 bánh xà phòng và lọ nước súc miệng giúp hội viên, người dân phòng chống dịch Covid - 19

