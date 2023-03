Hơn 670 vận động viên tham gia giải chạy “Vì tương lai xanh”

Giải chạy “Vì tương lai xanh” do Agribank được tổ chức nhằm góp phần tăng thêm sự gắn bó, đoàn kết giữa cán bộ, công nhân viên, người lao động trong toàn ngành; đồng thời lan tỏa đến bạn bè, đối tác và khách hàng niềm tự hào về sự hình thành và phát triển của Agribank trong 35 năm qua. Với mỗi km mà người tham gia chạy hoàn thành, Agribank sẽ trích 10.000 VNĐ vào chương trình an sinh xã hội “Vì tương lai xanh” và mong muốn hướng đến mục tiêu dành 35 tỷ đồng để triển khai các hoạt động an sinh xã hội hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn, xây nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết, tiếp sức trẻ em đến trường, trao tặng tủ sách, thiết bị học tập đến các trường học vùng nông thôn, trồng 1 triệu cây góp phần bảo vệ môi trường trong năm 2023.