Kho vật tư nông nghiệp bỏ hoang ở Kỳ Anh có phải là tác nhân gây ung thư?

Kho vật tư thuộc Công ty CP Vật tư nông nghiệp Hà Tĩnh (được xây dựng năm 1990) tại xã Kỳ Giang, huyện Kỳ Anh dừng hoạt động, bỏ hoang từ năm 2015 đến nay. Nhiều năm qua, kho vật tư này được cho là đã gây nên những vấn đề về môi trường sống, sức khỏe của người dân nhưng đến nay vẫn chưa được khảo sát, nghiên cứu, giải quyết.

Video: Người dân, chính quyền phản ánh về kho vật tư nông nghiệp cũ

Kho vật tư nông nghiệp ở trung tâm xã Kỳ Giang (thuộc thôn Tân Giang), do Công ty CP Vật tư nông nghiệp Hà Tĩnh xây dựng vào năm 1990, nằm ngay cạnh trụ sở xã và giáp ranh mặt đường quốc lộ 1. Đến ngày 28/9/2011, Công ty CP Vật tư nông nghiệp Hà Tĩnh được UBND tỉnh cho thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BC 885451, với diện tích 218,1m2.

Sau 25 năm hoạt động cung cấp phân bón, thuốc trừ sâu và các loại vật tư nông nghiệp khác, năm 2015, kho chính thức dừng hoạt động.

Hiện trạng kho vật tư nông nghiệp cũ ở trung tâm xã Kỳ Giang

Đến nay, khu nhà kho trong tình trạng bị bỏ hoang lâu ngày, xuống cấp trầm trọng, toàn bộ khuôn viên hoang phế, um tùm cỏ dại.

Theo chính quyền và người dân địa phương, không chỉ làm ảnh hưởng rất lớn đến mỹ quan trong xây dựng NTM của địa phương, khu nhà kho này còn có thể là tác nhân gây ô nhiễm môi trường sống và sức khỏe của người dân trong khu vực.

Khu nhà kho hoang tàn, đổ nát.

Theo người dân địa phương và lãnh đạo xã, do trong quá trình kinh doanh vật tư nông nghiệp, đơn vị chủ quản không thực hiện tốt việc bảo quản, đặc biệt là sau khi dừng hoạt động, việc thu dọn, xử lý các loại phân bón, thuốc bảo vệ thực vật không được triệt để nên qua thời gian, lượng hóa chất tồn dư thẩm thấu trong lòng đất, xuống mạch nước ngầm. Trong khi đó, người dân xung quanh khu vực này bao lâu nay vẫn sử dụng nước giếng đào hoặc giếng khoan.

Chính vì thế mà thời gian qua, người dân ở đây liên tục kiến nghị giải quyết vì lo sợ bệnh hiểm nghèo có thể điểm tên mình bất cứ lúc nào.

Toàn bộ khuôn viên um tùm cỏ dại.

Bà Nguyễn Thị Hòa (thôn Tân Giang), nhà ở cách khu vực kho chừng 100 m, người mắc ung thư vú hơn 1 năm nay chia sẻ: “Mặc dù chưa có nghiên cứu cụ thể nào nhưng với nhiều người sống xung quanh khu vực nhà kho đã bị ung thư và tử vong trong những năm gần đây thì tôi tin rằng mình là nạn nhân của việc ô nhiễm từ kho bảo vệ thực vật, bởi lâu nay chúng tôi đang phải sử dụng nước giếng khoan”.

Bà Nguyễn Thị Hòa nói chuyện với lãnh đạo xã và phóng viên

Bà Hòa còn liệt kê tường tận nhiều trường hợp sinh sống trong bán kính vài trăm mét từ nhà kho đã qua đời do bệnh hiểm nghèo. Đó là, ông Cao Văn Ấn mất do ung thư gan và phổi năm 2004; ông Trần Đình Thứ (chồng bà Hòa) mất do ung thư dạ dày năm 2012; bà Nguyễn Thị Chinh qua đời do ung thư vú năm 2016 và năm 2021 thì bà Hòa cũng bắt đầu phát hiện bị ung thư vú.

Khi chứng kiến nhiều người bị bệnh hiểm nghèo, các hộ dân sống gần khu vực kho vật tư nông nghiệp này đã phải bỏ nhà đi nơi khác sinh sống.

Một ngôi nhà cạnh kho vật tư nông nghiệp đã bị bỏ hoang từ lâu do chủ nhà sợ ô nhiễm

Ông Đinh Công Đệ - Phó Chủ tịch UBND xã Kỳ Giang cho biết: “Không chỉ ô nhiễm môi trường, với một khuôn viên rộng lớn và nhiều nhà dân bị bỏ hoang lâu ngày ngay tại trung tâm xã, đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến mỹ quan, nhất là ảnh hưởng đến phong trào xây dựng NTM của địa phương”.

Một điều lạ là bấy nhiêu năm đã trôi qua, ngôi nhà kho này, khuôn viên này vẫn mặc nhiên tồn tại mà không hề có sự quan tâm và hay hoạt động khảo sát, nghiên cứu nào từ phía các cấp, ngành chức năng.

Một ngôi nhà kiên cố bám quốc lộ 1 cũng trong tình trạng “vườn không nhà trống” do chủ nhà đã vào Nam sinh sống do lo sợ ô nhiễm.

Ông Đinh Quang Tuấn - Giám đốc Công ty CP Vật tư nông nghiệp Hà Tĩnh cho biết: "Năm 2019, công ty đã có phương án sơ bộ về khôi phục lại công trình cửa hàng vật tư nông nghiệp tại xã Kỳ Giang để tiếp tục kinh doanh, với tổng số vốn dự toán 1,131 tỷ đồng. Tuy nhiên, chưa kịp triển khai thì vừa lúc dịch bệnh COVID-19 bùng phát nên phải dừng lại. Thời gian tới, công ty sẽ đầu tư xây dựng mới công trình này để phục vụ hoạt động của công ty”.

Có một vấn đề chưa thống nhất ở đây là trong khi chính quyền sở tại và người dân cho rằng, kho vật tư nông nghiệp có bán các loại thuốc bảo vệ thực vật thì ông Tuấn khẳng định là công ty chưa hề bán loại hàng hóa này. Vì vậy, người đại diện doanh nghiệp này không đề cập đến việc xử lý tồn dư thuốc bảo vệ thực vật tại đây.

Ông Đinh Quang Tuấn - Giám đốc Công ty CP Vật tư nông nghiệp Hà Tĩnh khẳng định, sẽ đầu tư xây dựng mới công trình kho vật tư nông nghiệp ở xã Kỳ Giang.

Kho vật tư nông nghiệp đóng ở trung tâm xã Kỳ Giang hơn 30 năm qua. Dù chưa rõ nguyên nhân nhưng với thực trạng nhiều người sinh sống trong khu vực bị mắc và tử vong bởi những căn bệnh hiểm nghèo trong thời gian qua đã dấy lên sự lo lắng, hoang mang cho người dân và sự bất an của cấp ủy, chính quyền địa phương.

Các cơ quan chức năng cần sớm có sự khảo sát, nghiên cứu bài bản, khoa học về chất lượng đất, nước, môi trường… ở khu vực kho vật tư nông nghiệp. Nếu thực sự có vấn đề về ô nhiễm môi trường sống vì tồn dư hóa chất thì phải tiến hành xử lý triệt để, đảm bảo sức khỏe cho người dân, nếu không cũng phải công bố rộng rãi để bà con yên tâm sinh sống. Cùng với đó, Công ty CP Vật tư nông nghiệp Hà Tĩnh cần sớm đầu tư xây dựng công trình; nếu không thì phải trả lại đất cho Nhà nước, cho địa phương để xây dựng công trình phúc lợi, nhằm tránh lãng phí quỹ đất. Đồng thời giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường và cảnh quan trong xây dựng NTM. Ông Đinh Công Đệ - Phó Chủ tịch UBND xã Kỳ Giang

Vũ Huyền