Khởi công nâng cấp công trình Khu tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ Cầu Nhe

Sáng 19/10, UBND huyện Can Lộc phối hợp với Công ty TNHH Xăng dầu Giang Nam khởi công tu bổ công trình Khu tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tại Cầu Nhe (xã Khánh Vĩnh Yên - Can Lộc - Hà Tĩnh). Dự lễ khởi công có Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu; đại diện lãnh đạo Giáo hội Phật giáo TP Hải Phòng, Hội CCB Trung đoàn 5 Yên Tử; đại diện lãnh đạo huyện Can Lộc cùng thân nhân, cựu chiến binh Hải Phòng và người dân xã Khánh Vĩnh Yên.