Mưa lớn kéo dài, nhiều tuyến đường tại thị xã Kỳ Anh ngập cục bộ

Theo Trạm Khí tượng hải văn môi trường Hoành Sơn (TX Kỳ Anh), do ảnh hưởng của rãnh áp thấp nối với vùng thấp vừa mới hình thành đã gây mưa to, đến rất to toàn khu vực. Lượng mưa đo được từ 13h - 16h chiều nay (8/8) tại thị xã Kỳ Anh là gần 100mm