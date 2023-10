Mưa lớn ở Kỳ Anh, nhiều tuyến đường ngập sâu, sạt lở gây ách tắc

Mưa lớn kéo dài đã gây ngập tại nhiều tuyến đường, cầu tràn, sạt lở ở huyện Kỳ Anh, thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) khiến người và phương tiện không thể lưu thông.

Thông tin từ BCĐ phòng, chống bão lụt và tìm kiếm cứu nạn huyện Kỳ Anh, từ 19 giờ ngày 12/10 đến 9 giờ ngày 13/10, địa bàn huyện Kỳ Anh có mưa to và rất to. Lượng mưa đo được tại xã Kỳ Thượng 124,6mm, hồ chứa nước Mạc Khê 112,8mm, Kỳ Đồng 58,6mm...

Mái tatuy dương bị sạt lở khiến hàng trăm m3 đất, đá đã đổ xuống tỉnh lộ 551.

Ông Võ Tiến Sửu – Chủ tịch UBND xã Kỳ Phong (huyện Kỳ Anh) cho biết: Vào khoảng 7 giờ 30 phút sáng 13/10, tuyến tỉnh lộ 551, đoạn từ xã Kỳ Phong đến xã Kỳ Trung (huyện Kỳ Anh) bị sạt lở, khiến hàng trăm m3 đất, đá đã đổ xuống đường với chiều dài khoảng 50m. Sạt lở khiến các phương tiện không thể lưu thông qua đoạn đường này.

Lưc lượng chức năng rào chắn, cảnh báo mức độ nguy hiểm.

Hiện, chính quyền các địa phương đang tích cực huy động lực lượng, phương tiện để giải phóng đất đá; lập rào chắn, cắm biển cảnh báo mức độ nguy hiểm tại khu vực sạt lở.

Cảnh báo ở cầu cây Ổi nối từ trung tâm xã Kỳ Lạc sang thôn Lạc Thanh khi bị ngập sâu hơn 1m.

Mưa lớn trong nhiều giờ cũng khiến nước ở các sông lên cao, làm ngập một số tuyến đường và 7 cầu trên địa bàn huyện Kỳ Anh, bao gồm: cầu Lạc Trung, cầu Xuân Tiến, cầu cây Ổi (Kỳ Lạc); cầu Khe Nhơi, cầu Cao Su (Kỳ Sơn); cầu Khe Nhạ, cầu Nhà Cộ (Kỳ Thượng) và 5 tràn bị ngập: Lòi Tròn, Đất đỏ, Trại Cộ (Kỳ Trung); Khe Nhạ, Khe Rửa (Kỳ Tây).

Nước dâng nên cầu khe Nhạ nối từ thôn Tiến Quang (Kỳ Thượng) đi thôn Sơn Bình (Kỳ Sơn) bị ngập sâu.

Ông Phan Hoàng Trường - Chủ tịch UBND xã Kỳ Lạc cho biết: Do mưa lớn kéo dài, nên khoảng 4h00 ngày 13/10, một số cầu trên địa bàn bắt đầu ngập, đến nay có cầu đã ngập sâu hơn 1m.

UBND xã đã thông tin rộng rãi từ khi có thông tin mưa lớn cho mọi người dân biết. Hiện, tất cả cầu cống bị ngập đã có biển cảnh báo, sào chắn, có người canh gác.

Tuyến đường Sơn - Thượng đoạn qua khe Nhơi bị sạt lở.

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, chính quyền các địa phương đã chủ động các phương án đảm bảo an toàn giao thông trên các tuyến giao thông trọng điểm, các tuyến đường đang thi công dang dở, đề phòng mưa lớn gây sạt lở, làm ách tắc giao thông; cắm biển cảnh báo, cử người trực và hướng dẫn giao thông tại các khu vực xung yếu, như: ngầm qua suối, đường bị ngập, đò ngang, đò dọc... tránh xảy ra thiệt hại về người và tài sản.

Đồng thời, nghiêm cấm vớt củi, đánh bắt cá ở những khu vực lũ nguy hiểm; yêu cầu người dân không được chủ quan, lơ là trước tình hình mưa lũ...

Sạt lở đất ở thôn Mỹ Lạc (Kỳ Sơn).

Mưa lớn kéo dài cũng đã khiến một số tuyến đường ở TX Kỳ Anh bị ngập úng, chia cắt giao thông.

Theo thông tin từ Trạm Khí tượng hải văn môi trường Hoành Sơn (TX Kỳ Anh), do giải hội tụ nhiệt đới có trục qua Trung Trung Bộ kết hợp với nhiễu động đới gió đông trên cao hoạt động mạnh đã gây mưa to đến rất to toàn khu vực. Lượng mưa đo được từ 19h ngày 12/10 đến 10h sáng ngày 13/10 tại thị xã Kỳ Anh là hơn 100mm.

Tuyến QL1 đi qua khu vực hồ Thuỷ Sơn (phường Hưng Trí) có nơi nước ngập sâu 20-30cm, gây khó khăn cho người tham gia giao thông.

Tuyến đường đi thôn Hoa Tiến (xã Kỳ Hoa) ngập băng được lực lượng chức năng cắm biển cấm lưu thông.

Tuyến đường đi lên Hồ thượng nguồn Sông Trí (Xã Kỳ Hoa) cũng bị chia cắt.

Vũ Huyền - Sơn Hà - Thu Trang