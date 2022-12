Nâng cao kỹ năng sử dụng mạng xã hội cho gần 500 giáo viên, học sinh huyện Kỳ Anh

Gần 500 giáo viên và học sinh Trường THPT Kỳ Lâm (huyện Kỳ Anh - Hà Tĩnh) đã được nâng cao kỹ năng khi sử dụng mạng xã hội cũng như hướng dẫn nhận diện, cảnh báo các phương thức, thủ đoạn lừa đảo của các loại tội phạm sử dụng công nghệ cao trên không gian mạng.

Chiều 9/12, Sở TT&TT tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng sử dụng mạng xã hội; chủ động nhận diện và phòng tránh tội phạm lừa đảo sử dụng công nghệ cao trên không gian mạng cho giáo viên và học sinh Trường THPT Kỳ Lâm.

Gần 500 giáo viên và học sinh của Trường THPT Kỳ Lâm đã được nghe các chuyên đề về Luật An ninh mạng; xu hướng phát triển của mạng xã hội và dòng chảy thông tin trên môi trường mạng xã hội...

Tại buổi tập huấn, gần 500 người là giáo viên và học sinh của Trường THPT Kỳ Lâm đã được nghe cán bộ của Đội Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Phòng PA05 - Công an tỉnh), lãnh đạo Trung tâm Thông tin công tác Tuyên giáo (Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy) trao đổi các nội dung liên quan như: Luật An ninh mạng, trong đó tập trung chủ yếu các hành vi bị nghiêm cấm trên Luật An ninh mạng; chủ động nhận diện các loại tội phạm lừa đảo công nghệ cao trên không gian mạng; dẫn chứng các cuộc xử phạt của ngành đối với các loại tội phạm trên không gian mạng…

Cán bộ Đội Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Phòng PA05 - Công an tỉnh) trao đổi chuyên đề: “Chủ động nhận diện các loại tội phạm lừa đảo công nghệ cao trên không gian mạng”.

Xu hướng phát triển của mạng xã hội và dòng chảy thông tin trên môi trường mạng xã hội; hướng dẫn tiếp nhận, sàng lọc thông tin; cách sử dụng mạng xã hội an toàn cho bản thân, gia đình và doanh nghiệp; hiện tượng thông tin tuyên tuyền kích động; các tổ chức phản động viết cái gì, tại sao lại viết như thế?

Ông Đặng Văn Đức - Trưởng phòng Bưu chính Viễn thông (Sở TT&TT): Trước các vụ việc có dấu hiệu trục lợi, lừa đảo trên không gian mạng, các em cần trình báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất hoặc Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh), Sở TT&TT qua các đường dây nóng để được xử lý kịp thời.

Lớp tập huấn cũng hướng dẫn cho các em kỹ năng khi gặp các vụ việc có dấu hiệu trục lợi, lừa đảo trên không gian mạng - cần trình báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất hoặc Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh), Sở TT&TT qua các đường dây nóng để được xử lý kịp thời. Bên cạnh đó, cần thường xuyên chia sẻ, cảnh báo với người thân, bạn bè và mọi người xung quanh về những phương thức, thủ đoạn của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Các em học sinh trao đổi các vấn đề liên đến kỹ năng sử dụng mạng xã hội với Giám đốc Trung tâm Thông tin công tác Tuyên giáo Hoàng Văn Thanh

Tại buổi tập huấn, các em học sinh cũng đã thảo luận, trao đổi các vấn đề liên đến kỹ năng sử dụng mạng xã hội; cách nhận diện và phòng tránh tội phạm lừa đảo sử dụng công nghệ cao trên không gian mạng tới các báo cáo viên.

Vũ Huyền