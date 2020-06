Nắng nóng gay gắt tại Bắc Bộ và miền Trung kéo dài trong ít nhất 10 ngày tới

Miền Bắc, miền Trung đang trong đợt nắng nóng kéo dài, có nơi nắng nóng gay gắt.

Hôm nay (3/6), nắng nóng tiếp tục bao trùm khắp Bắc Bộ và Trung Bộ. Cảnh báo nhiệt độ cao từ 35 - 37 độ C. Một số nơi như Thủ đô Hà Nội và vùng núi Trung Bộ có thể nắng nóng gay gắt 38 độ C và trên 38 độ C. Thời gian nóng nhiệt độ trên 35 độ C kéo dài từ 10h - 17h.

Đợt nắng nóng này có khả năng kéo dài trong ít nhất 10 ngày tới. Nắng nóng kéo dài khiến nhu cầu sử dụng điện tăng cao, cần đề phòng nguy cơ chập cháy điện gây hỏa hoạn ở khu dân cư.

Ngày 3/6, vùng hội tụ gió yếu lên đến mực 5.000m tiếp tục duy trì trên khu vực vùng núi Bắc Bộ. Dự báo, chiều tối và đêm 3/6, do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió trên cao nên phía Tây Bắc Bộ và vùng núi phía Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to (lượng mưa 10 - 30 mm/12h, có nơi trên 40 mm/12h). Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Khu vực Hà Nội : Trời có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió Nam cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất : 26 - 28 độ C.

Nhiệt độ cao nhất : 36 - 38 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ C, có nơi dưới 23 độ C.

Nhiệt độ cao nhất : 33 - 36 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Trời có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất 25 - 28 độ C.

Nhiệt độ cao nhất 34 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Trời có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng núi phía Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió Nam cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Khu vực Thanh Hóa - TT-Huế

Nhiệt độ thấp nhất 26 - 29 độ C.

Nhiệt độ cao nhất 35 - 38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Trời có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Khu vực Đà Nẵng - Bình Thuận

Nhiệt độ thấp nhất 25 - 28 độ C.

Nhiệt độ cao nhất 34 - 37 độ C, phía Bắc có nơi trên 37 độ C.

Trời có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tây Nguyên

Nhiệt độ thấp nhất 21 - 24 độ C.

Nhiệt độ cao nhất 31 - 34 độ C.

Ngày có mây, mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây Nam cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Khu vực Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ C.

Nhiệt độ cao nhất 32 - 35 độ C.

Trời có mây, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Theo VTV