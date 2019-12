Noel yên bình, an vui với Giáo họ Tân Hưng

Noel năm nay, niềm vui của cộng đồng Giáo họ Tân Hưng (xã Thạch Liên, Thạch Hà, Hà Tĩnh) dường như tăng gấp bội. Bởi, ngày 10/12, giáo họ vừa vinh dự trở thành 1 trong 5 tập thể được huyện Thạch Hà khen thưởng có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, sống tốt đời đẹp đạo giai đoạn 2014 - 2019.

Thôn Lợi - nơi đứng chân của Giáo họ Tân Hưng có 100% bà con đều là đồng bào theo đạo Thiên Chúa với 141 hộ, 565 nhân khẩu. Thời gian qua, với sự quan tâm của chính quyền, đoàn thể, sự phối hợp của linh mục quản xứ và chung sức đồng lòng của người dân, phong trào xây dựng nông thôn mới, xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn được thực hiện có hiệu quả.

Sự chung sức đồng lòng của bà con toàn thôn đã góp phần xây dựng giáo họ Tân Hưng “đoàn kết, an toàn, văn minh”.

Chỉ tính riêng trong năm 2019, bà con giáo dân đã hiến hơn 600m2 đất, 2.000 ngày công và hơn 100 triệu đồng tiền mặt nhằm góp phần xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Không những thế, đời sống tinh thần người dân đang ngày được nâng cao. Toàn thôn có 92,6% gia đình đạt gia đình văn hóa, 25% gia đình đạt gia đình thể thao.

Giới trẻ giáo họ Tân Hưng vừa có chương trình giao lưu bóng đá ý nghĩa với Hội LHTN huyện Thạch Hà.

Ông Trần Đình Lý - Trưởng Ban Công tác mặt trận thôn Lợi cho biết: “Chúng tôi chọn các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục - thể thao làm sợi dây để kết nối tình đoàn kết người dân trong thôn. Đây vừa là cách rèn luyện sức khỏe, vừa tạo niềm vui cho bà con sau những thời gian làm việc mệt mỏi. Và hơn hết, từ những buổi tập luyện, vui chơi cùng nhau người dân trong thôn từ già đến trẻ thân thiết, hòa đồng với nhau hơn.”

1 trong 3 sân bóng chuyền được giới trẻ giáo họ đóng góp xây dựng.

Để đáp ứng nhu cầu của bà con, từ năm 2016 đến nay, mỗi năm thôn đều cố gắng xây dựng sân bóng đá, sân bóng chuyền. Hiện nay, toàn thôn có 3 sân bóng chuyền đều do giới trẻ giáo họ đóng góp xây dựng. Đây không chỉ là không gian để người dân trong giáo họ giao lưu mà còn là nơi góp phần gắn kết đồng bào lương - giáo với những trận giao lưu bóng đá, bóng chuyền trong và ngoài xã vào các dịp lễ lớn.

Tháng 11/2018, giáo họ Tân Hưng ra mắt mô hình “Giáo họ đoàn kết - an toàn - văn minh”

Đặc biệt, tháng 11/2018, giáo họ Tân Hưng đã ra mắt mô hình “Giáo họ đoàn kết - an toàn - văn minh”. Chịu trách nhiệm hoạt động cho mô hình này có sự tham gia của Ban An ninh trật tự (ANTT) giáo họ gồm 3 người. Trong đó, ban hành giáo 2 người, ban công tác mặt trận thôn 1 người.

Khi xảy ra sự cố liên quan đến công tác ANTT trên địa bàn, Ban ANTT giáo họ sẽ đứng ra hòa giải, xử lý; đối với các vấn đề lớn ban kịp thời báo cáo lên tổ chức chính quyền cấp cao hơn. Đáng mừng, hơn 1 năm đi vào hoạt động, Ban ANTT giáo họ đang “thất nghiệp” bởi trên địa bàn thôn không xảy ra vụ việc nào ảnh hưởng đến tình hình trật tự thôn.

Ông Trần Đình Lý - Trưởng Ban Công tác mặt trận thôn Lợi (bên trái) chia sẻ niềm vui khi giáo họ Tân Hưng được vinh danh trong phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, sống tốt đời đẹp đạo giai đoạn 2014 - 2019.

Ông Trần Đình Liên - Trưởng Ban hành giáo Giáo họ Tân Hưng bày tỏ: “Trước đến nay, đời sống bà con giáo dân đều rất yên bình, an vui. Vào mỗi dịp lễ trọng hay thánh lễ hàng tuần, cha xứ của chúng tôi luôn luôn căn dặn về việc bảo đảm an ninh trật tự, tình mến bác ái. Đặc biệt, từ khi ra mắt mô hình giáo họ an toàn, mọi hoạt động ở thôn càng được thực hiện bài bản hơn. Chiều mỗi ngày, bà con đều vui vẻ tham gia các hoạt động thể thao, chính điều đó góp phần bài trừ tệ nạn xã hội hiệu quả”.

Người dân Giáo họ Tân Hưng phấn khởi khi Noel sắp về

Noel sắp tới, những người dân nơi đây đang cùng nhau xây dựng hang đá, chuẩn bị trang trí chào đón một mùa giáng sinh an lành, tươi vui đến với mọi nhà, mọi người.

Trong niềm hân hoan đó, bà con giáo dân Tân Hưng lại thêm đoàn kết, tiếp tục xây dựng nếp sống “tốt đời đẹp đạo, kính chúa yêu nước”, chung tay thực hiện hiệu quả phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Thu Hà - Kiều Minh