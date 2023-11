Nước rút, “rốn lũ” Hà Tĩnh nỗ lực khắc phục hậu quả

Hai địa phương Hương Khê và Vũ Quang chịu thiệt hại nặng nề của trận lũ vừa qua ở Hà Tĩnh đang tập trung nhân lực, vật lực khẩn trương giúp người dân khắc phục hậu quả; đặc biệt là tìm kiếm người còn mất tích trong lũ...

Thiệt hại nặng nề

Theo thống kê mới nhất, tại huyện Hương Khê, đến nay, đã có 2 người chết (N.V.D, sinh năm 2010, thôn 6, xã Hương Thủy; T.T.T, sinh 1990, thôn 12, xã Hà Linh) và 1 người mất tích (N.T.H, sinh năm 1995, thôn 12, xã Hà Linh).

Người dân xã Hà Linh chủ động di dời tài sản lên nhà tránh lũ cộng đồng để tránh lũ.

Toàn huyện có gần 1.000 nhà dân bị ngập và gần 5.000 vườn hộ ngập lũ. Nhiều công trình công cộng bị ngập, ảnh hưởng. Trong đó có 8 trường học, 16 hội quán thôn, 1 công trình bưu điện. Nhiều tuyến đường ảnh hưởng đến giao thông đi lại, nhiều công trình hồ, đập, kè bờ sông bị hư hỏng, sạt lở. Đặc biệt, đập Tắt ở xã Hòa Hải có dung tích 0,4 triệu m3 bị vỡ thân đập gây xói lở đường giao thông và bồi lấp diện tích đất lúa vùng hạ du.

Mưa lũ khiến đập Tắt ở xã Hòa Hải bị vỡ.

Cùng đó, bờ sông Ngàn Sâu đoạn qua các xã Lộc Yên, Gia Phố, Hương Thủy, Điền Mỹ, Hương Liên, Hương Đô, Hà Linh, Hương Trạch; bờ sông Tiêm đoạn xã Hương Xuân bị sạt lở nghiêm trọng. Toàn huyện có hơn 42 ha cây trồng vụ đông bị hư hại và hơn 250ha cây ăn quả bị ngập.

Ước tính thiệt hại bước đầu do lũ lụt gây ra ở Hương Khê là trên 150 tỷ đồng.

Ông Hồ Phúc Trường - Trưởng thôn 4, xã Hòa Hải chia sẻ, trận lũ này quá bất ngờ do mưa và lượng nước dâng lên rất nhanh. Gần 100 hộ dân trong thôn vừa gieo trỉa 4 ha ngô vụ đông thì này đã bị xóa sạch.

Tại Vũ Quang, dù không bị ảnh hưởng lớn như Hương Khê, song, mưa lớn cũng khiến nhiều xã bị ngập sâu; nhiều tuyến đường giao thông bị chia cắt bởi nước lũ. Toàn huyện bị ngập lụt khoảng 29,2km đường giao thông, cô lập 915 hộ dân; 56 hộ dân bị sạt lở đất vườn. Đặc biệt, lũ quét xảy ra vào rạng sáng ngày 30/10 tại xã Đức Hương khiến 2 hộ bị ảnh hưởng, rất may không có thiệt hại về người; một số tài sản bị cuốn trôi, hư hỏng.

Khẩn trương khắc phục hậu quả

Thời điểm này, nước lũ đang rút dần ra khỏi các khu vực ở Hương Khê. Với tinh thần “nước rút tới đâu, khắc phục tới đó”, huyện đang tập trung cao nhất cho công tác dọn dẹp vệ sinh môi trường, sắp xếp lại cuộc sống cho người dân, đặc biệt là tìm kiếm người còn mất tích trong mưa lũ.

Các lực lượng nỗ lực tìm kiếm người mất tích.

Chủ tịch UBND xã Hà Linh Bùi Ngọc Du cho hay: "3 ngày qua, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội ở xã, các lực lượng vũ trang của huyện và người dân địa phương đã tập trung tìm kiếm người dân mất tích. Số lượng người tham gia tìm kiếm lên đến hàng trăm người. Mặc dù mưa lũ nhưng các lực lượng vẫn nỗ lực tìm kiếm cả ngày và đêm. Phạm vi tìm kiếm đã mở rộng đến 15km, kể từ vị trí mất tích. Tuy nhiên, do mưa lũ, cây cối đổ xuống suối khá nhiều nên ảnh hưởng lớn đến công tác tìm kiếm".

Tổ chức đoàn thanh niên hỗ trợ dọn vệ sinh tại các trường học trên địa bàn xã Hương Đô.

Chủ tịch UBND huyện Hương Khê Ngô Xuân Ninh cho biết, huyện đang tập trung nhân lực, vật lực để khẩn trương giúp người dân khắc phục hậu quả sau mưa lũ; đặc biệt là nhà ở dân cư, cung cấp nước sạch phục vụ sinh hoạt, hạ tầng kinh tế - xã hội bị hư hỏng (hệ thống thông tin liên lạc, hệ thống điện, giao thông, thủy lợi, trường học, trạm y tế, trụ sở làm việc...). Đồng thời, vận động Nhân dân giúp đỡ nhau để nhanh chóng ổn định cuộc sống; chú trọng khôi phục sản xuất sau mưa lũ, nhất là các biện pháp phục hồi đối với cây ăn quả (cam, bưởi bị đổ ngã), triển khai sản xuất vụ đông theo kế hoạch. Riêng với diện tích cây trồng vụ đông bị hư hại, huyện tiếp tục tổng hợp đầy đủ và có chính sách để hỗ trợ bà con tái sản xuất.

Các lực lượng và người dân xã Hương Thủy vệ sinh đường sá sau lũ.

Lực lượng cảnh sát cơ động và Công an huyện Hương Khê giúp đỡ xã Gia Phố khắc phục hậu quả lũ lụt.

Trong sáng 1/11, Hương Khê đón gần 300 chiến sỹ công an của Trung đoàn Cảnh sát Cơ động thuộc Bộ Công an và Công an tỉnh Hà Tĩnh về giúp người dân và các cơ quan, đơn vị dọn dẹp vệ sinh môi trường, khắc phục thiệt hại, tập trung tại các trường học và cơ sở y tế. Nhờ sự chung tay của các lực lượng, đến trưa ngày 1/11, nhiều phòng học của các nhà trường đã được dọn sạch sẽ; đảm bảo ngày mai tất cả số học sinh còn nghỉ học hôm nay có thể trở lại trường.

Cũng từ sáng nay, người dân Vũ Quang tranh thủ dọn vệ sinh nhà cửa, khơi thông các tuyến đường để đảm bảo việc đi lại, sinh hoạt sau lũ. Ông Nguyễn Hùng Cường - Chủ tịch UBND xã Quang Thọ cho biết: "Sau đợt mưa này, toàn xã xuất hiện 23 điểm sạt lở, trong đó có 7 điểm dọc các tuyến đường còn lại là sạt lở vườn dọc bờ sông. Trong sáng nay, địa phương đã chỉ đạo các lực lượng tập trung gia cố các điểm xung yếu, hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại năng khắc phục thiệt hại, sớm ổn định cuộc sống".

Gia đình ông Nguyễn Văn Lâm (thôn 6, xã Quang Thọ) khẩn trương khơi thông dòng chảy trong vườn nhà.

Ở các xã vùng hạ du Vũ Quang như: Đức Giang, Đức Liên, Đức Bồng... cũng đã tập trung dọn dẹp vệ sinh, khẩn trương khắc phục hậu quả; không để rác thải chất đống, đường làng ngõ xóm ngổn ngang. Bà Nguyễn Thị Bình (thôn 7, xã Đức Bồng) cho biết: “Nước lũ dâng cao kéo theo rất nhiều loại rác thải, xác gia súc, gia cầm. Bây giờ nước đang rút dần, bà con đã tập trung thu dọn vệ sinh quanh nhà và mua hóa chất về khử trùng môi trường sống, phòng các loại dịch bệnh bùng phát sau lũ".

Được biết, tại xã Đức Bồng, bên cạnh tập trung dọn dẹp vệ sinh môi trường, chính quyền địa phương cũng đã chỉ đạo cán bộ trạm y tế xã, đội ngũ y tế thôn bản, cán bộ thú y kiểm tra tình hình, hướng dẫn nhân dân dọn dẹp nhà cửa, chuồng trại, rắc vôi bột, khử trùng nguồn nước bằng các hóa chất đảm bảo vệ sinh sau lũ, tránh bùng phát dịch bệnh.

Tại các vị trí xung yếu được các địa phương ở Vũ Quang dăng dây và cắm biển cảnh báo.

Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Quang Nguyễn Thanh Sơn cho biết: "Để bà con sớm ổn định cuộc sống, huyện đã chỉ đạo các địa phương tập trung nhân lực hỗ trợ bà con khắc phục thiệt hại; đồng thời hướng dẫn, tuyên truyền người dân ra vườn, xuống đồng chăm sóc, khôi phục diện tích cây cối, hoa màu bị ảnh hưởng bởi mưa lũ. Chuẩn bị các điều kiện để tiếp tục triển khai thực hiện sản xuất vụ đông sau mưa, lũ đảm bảo kế hoạch đề ra. Đặc biệt, huyện cũng yêu cầu các xã, thị trấn rà soát các vị trí xung yếu, khu vực bị sạt lở, xói lở để có phương án khắc phục kịp thời. Với những công trình hư hại nặng, huyện sẽ xem xét, bổ cứu nguồn lực để xử lý trong thời gian sớm nhất".

Dương Chiến - Văn Chung