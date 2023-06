Tắm sông, một học sinh lớp 4 đuối nước thương tâm

Trong lúc đi tắm tại sông Ba Nái, xã Xuân Lộc, Can Lộc (Hà Tĩnh), em H.M.C. bị đuối nước thương tâm.

Sông Ba Nái - nơi em H.M. C. bị đuối nước.

Lãnh đạo UBND xã Xuân Lộc xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ đuối nước tại khu vực sông Ba Nái. Nạn nhân là em H.M.C. (SN 2013, học sinh lớp 4E, Trường Tiểu học Xuân Lộc).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17h30 phút ngày 23/5, em C. cùng bạn đi tắm tại khu vực sông Ba Nái. Trong lúc tắm, không may gặp khúc nước sâu nên em C. bị đuối nước.

Thi thể của em H.M.C được đưa về gia đình để làm thủ tục mai táng.

Nhận được tin báo, chính quyền địa phương cùng bà con nhân dân đã đưa thi thể nạn nhân lên bờ và bàn giao cho gia đình để mai táng theo phong tục địa phương.

H.N