Tắm sông Ngàn Phố, một nam sinh huyện miền núi Hà Tĩnh bị đuối nước

Một nam sinh Trường THCS Nguyễn Khắc Viện (Hương Sơn, Hà Tĩnh) vừa tử vong do đuối nước khi đi tắm sông Ngàn Phố.

Thi thể em Đ. được tìm thấy cách bờ sông Ngàn Phố khoảng 30m.

Chiều nay (4/4), ông Nguyễn Hữu Đông - Chủ tịch UBND xã An Hòa Thịnh cho biết, vào khoảng 15h45 phút, thi thể em P.N.Đ (SN 2006, thôn Đông Mỹ, xã An Hòa Thịnh) là học sinh lớp 9A, Trường THCS Nguyễn Khắc Viện được tìm thấy dưới sông Ngàn Phố đoạn qua thôn Đức Thịnh, xã An Hòa Thịnh.

Khúc sông Ngàn Phố - nơi em Đ. xuống tắm không may bị đuối nước tử vong.

Trước đó, vào lúc 12h trưa nay, em Đ. và 2 người bạn rủ nhau đi tắm ở sông Ngàn Phố ngay dưới chân cầu Mỹ Thịnh (thuộc xã An Hòa Thịnh). Trong lúc tắm, em Đ. không may bị đuối nước.

Nghe tiếng kêu, một số người dân nhảy xuống sông để cứu nhưng Đ. bị dòng nước nhấn chìm và cuốn trôi.

Sau đó, chính quyền địa phương huy động lực lượng cùng người dân tìm kiếm, đến chiều mới phát hiện thi thể em cách bờ sông Ngàn Phố khoảng 30m.

Khu vực sông đã được chính quyền địa phương cắm biển cảnh báo nguy hiểm trước đó.

Được biết, Đ. là học sinh ngoan ngoãn, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, bố mẹ đã ly hôn.

Hữu Trung