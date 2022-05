Thời tiết dịp bay khinh khí cầu tại Hà Tĩnh thế nào?

Ông Trần Đức Bá - Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn Hà Tĩnh cho biết, đơn vị đang theo dõi sát diễn biến thời tiết trên địa bàn huyện Vũ Quang - nơi diễn ra hoạt động bay khinh khí cầu chào mừng SEA games 31 vào tối nay và ngày mai (7/5).

Huyện Vũ Quang và đơn vị liên quan đã hoàn tất công tác chuẩn bị cho sự kiện bay khinh khí cầu.

Theo Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn Hà Tĩnh, hiện nay, trên địa bàn huyện Vũ Quang xuất hiện những đám mây khá mỏng, đã có mưa lắc rắc nhưng khả năng mưa lớn là rất thấp.

Về dự báo thời tiết những ngày tới trên địa bàn Hà Tĩnh, từ ngày 7 - 9/5, do ảnh hưởng của gió Đông Nam nên ngày có nắng gián đoạn, trưa và chiều có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa, khu vực miền núi khả năng có mưa cao hơn khu vực ven biển; nhiệt độ ban ngày phổ biến 28 - 30 độ C, nhiệt độ ban đêm 22 - 24 độ C; độ ẩm trung bình 83 - 90%.

Từ ngày 10 - 12/5, khu vực ảnh hưởng rìa xa phía Nam rãnh áp thấp, gió Nam sau đó là gió Tây Nam thay thế dần gió Đông Nam nên nhiệt độ tăng, độ ẩm giảm, các khu vực phổ biến ít mưa, ngày trời nắng.

Các ngày 11 và 12/5 khả năng có nơi có nắng nóng nhẹ; nhiệt độ ban ngày phổ biến ở mức 32 - 35 độ C; nhiệt độ thấp nhất ban đêm phổ biến 24 - 26 độ C; độ ẩm trung bình trong những ngày này dao động ở mức 70 - 78%.

Tổng lượng mưa 6 ngày tới phổ biến khoảng 20 - 40mm, miền núi có nơi trên 40mm.

Đài Khí tượng Thủy văn Hà Tĩnh cảnh báo: chiều ngày 13/5, do ảnh hưởng rãnh áp thấp bị nén bởi không khí lạnh nên cần đặc biệt đề phòng mưa dông, lốc sét.

Từ 14/5, khu vực Hà Tĩnh sẽ chịu ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh, trời chuyển mưa, đêm và sáng trời chuyển rét.

P.V