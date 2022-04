Thời tiết Hà Tĩnh dịp lễ 30/4 - 1/5: Nắng nóng giảm, xuất hiện mưa dông

Theo thông tin từ Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, từ ngày 28/4, vùng áp thấp nóng phía Tây suy yếu dần, nhiệt độ không khí các khu vực Hà Tĩnh sẽ giảm, nắng nóng chấm dứt. Từ ngày 1/5, toàn tỉnh có mưa rào và dông, nhiệt độ ngày đêm phổ biến 21 - 26 độ C.

Thời tiết Hà Tĩnh khả năng sẽ xuất hiện mưa dông trong những ngày nghỉ lễ 30/4 - 1/5. Ảnh minh họa

Ông Trần Đức Bá - Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh cho biết, trong những ngày qua, do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây mở rộng dần về phía Đông Nam nên toàn tỉnh phổ biến không mưa, ngày có nắng, nền nhiệt độ tăng.

Đặc biệt, từ ngày 24 - 27/4, nhiều nơi có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, nhiệt độ không khí cao nhất trong ngày phổ biến 35 - 38 độ C, riêng Hương Khê trên 38 độ C. Độ ẩm không khí trung bình trong ngày phổ biến 73 - 83%; gió Tây Nam cấp 2, cấp 3.

Tuy nhiên, từ ngày 28/4, nhiệt độ không khí giảm dần, nắng nóng sẽ chấm dứt và có khả năng xuất hiện mưa dông trong ngày 1/5.

Theo đó, trong những ngày từ 28 - 30/4, nhiệt độ không khí cao nhất phổ biến 31 - 33 độ C, thấp nhất phổ biến từ 24 - 26 độ C. Độ ẩm trung bình tăng 3 - 6%. Một số khu vực có mưa rào nhẹ và dông rải rác. Gió Nam đến Đông Nam cấp 2, cấp 3.

Ngày 1/5, do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh mới nên toàn tỉnh có mưa rào và dông, có nơi mưa vừa đến mưa to. Nhiệt độ không khí giảm thấp, phổ biến 21 - 26 độ C; độ ẩm trung bình 85 - 93%. Gió chuyển hướng trong đất liền cấp 3, ven biển cấp 4, cấp 5. Ngoài khơi có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, biển động.

Tuệ Anh