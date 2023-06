Thời tiết Hà Tĩnh hôm nay: ngày nắng, chiều tối đề phòng mưa dông

Ngày 26/5, Hà Tĩnh ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và và đêm mưa rào và dông rải rác, đề phòng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh trong dông.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế (trong đó có Hà Tĩnh) ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi.

Thời tiết Hà Tĩnh ngày nắng, có nơi nắng nóng

Chiều tối và tối ngày 26/5 mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa vừa, mưa to với lượng mưa từ 10-30 mm, có nơi trên 60 mm. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa vừa, mưa to cục bộ có thể gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

An Nhiên - Thảo Yến