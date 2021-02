Thời tiết Hà Tĩnh ngày 26/2: Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ, có nơi dưới 19 độ C

Khoảng chiều tối và đêm nay 26/2, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh thuộc khu vực Đông Bắc Bắc Bộ, gần sáng và ngày 27/2 ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sau đó ảnh hưởng một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên từ chiều 26/2, ở các tỉnh vùng núi phía Bắc có mưa, mưa rào; từ gần sáng ngày 27/2, ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa và mưa nhỏ. Ngày 27/2 ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 15-18 độ, vùng núi có nơi dưới 14 độ. Phía Tây Bắc Bộ, Nghệ An và Hà Tĩnh trời chuyển lạnh. Từ đêm 26/2, gió chuyển hướng đông bắc trong đất liền cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3; ở phía Bắc vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông gió chuyển hướng đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, biển động, sóng biển cao từ 1,5-2,5m. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển: cấp 1. Khu vực Hà Nội: Đêm 26/2 và ngày 27/2 có mưa và mưa nhỏ; ngày 27/2 trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 16-18 độ.