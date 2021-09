Thời tiết Hà Tĩnh sẽ ảnh hưởng xấu đến thu hoạch hè thu từ ngày 5/9

Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh vừa cho biết, do rãnh áp thấp có dấu hiệu hoạt động sớm hơn nên khả năng từ ngày 5/9, thời tiết khu vực Hà Tĩnh bắt đầu chuyển xấu, sớm hơn so với dự báo trước đó là từ ngày 7/9.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh vài ngày tới trời ít nắng khả năng sẽ ảnh hưởng đến tiến độ thu hoạch đặc biệt là ảnh hưởng xấu đến công tác hong phơi của bà con nông dân.

Hôm nay và ngày mai (mồng 3 và 4/9), thời tiết toàn tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục duy trì thời tiết nắng ráo, nền nhiệt độ khá cao (cao nhất trong ngày phổ biến 32 - 34 độ C), ngày có nắng, chỉ một vài nơi về chiều tối có mưa rào nhẹ. Hình thái thời tiết này khá thuận lợi cho các địa phương thu hoạch lúa hè thu.

Tuy nhiên, từ ngày 5/9, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp yếu nên thời tiết khả năng bắt đầu chuyển xấu, trời chuyển nhiều mây, nhiệt độ giảm, buổi sáng có lúc có nắng yếu, trưa, chiều có mưa rải rác; đặc biệt là chiều 5/9 khả năng có nơi có mưa vừa và diện mưa khá rộng khả năng sẽ ảnh hưởng xấu đến thu hoạch.

Rãnh áp thấp hoạt động mạnh hơn do có sự tác động của một bộ phận không khí lạnh di chuyển xuống phía Nam nên từ ngày 6 - 11/9, toàn tỉnh trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, có nới có mưa vừa đến mưa to, thời gian có nắng trong ngày ít, nền nhiệt độ giảm, nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 29 - 31 độ C.

Thời tiết hay có mưa trong ngày, trời ít nắng khả năng sẽ ảnh hưởng đến tiến độ thu hoạch đặc biệt là ảnh hưởng xấu đến công tác hong phơi của bà con nông dân.

Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh dự báo, sau ngày 11/9, thời tiết có dấu hiện tốt lên, lượng mây trong ngày giảm, trời ít mưa nền nhiệt độ tăng nhẹ. Khả năng, từ nay đến 20/9, chưa có những hình thế thời tiết có thể gây mưa lũ lớn.

P.V