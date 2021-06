Tiếp tục kiểm soát tốt tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn TP Hà Tĩnh

Bí thư Thành ủy Dương Tất Thắng và Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Trọng Hiếu biểu dương và đánh giá cao tinh thần xung kích, trách nhiệm của các lực lượng trong việc cùng đồng hành với cấp ủy, chính quyền thực hiện công tác phòng chống dịch cũng như đảm bảo an toàn, an ninh các khu cách ly tập trung, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn. Đồng thời, động viên các lực lượng tiếp tục phát huy cao vai trò, trách nhiệm trong tình hình dịch bệnh mới; giữ vững an toàn các khu cách ly và điểm chốt phong tỏa; tăng cường tuần tra, giám sát công tác phòng chống dịch trong cộng đồng; chủ động sàng lọc, phân tích số liệu để nắm tình hình dịch bệnh, sớm đưa TP Hà Tĩnh trở lại trạng thái bình thường mới.