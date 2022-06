Tin mới nhất về đợt nắng nóng ở Hà Tĩnh

Đài Khí tượng Thủy văn Hà Tĩnh cho biết, từ ngày 7/6, nền nhiệt độ giảm, khả năng kết thúc đợt nắng nóng hiện nay trên địa bàn toàn tỉnh.

Trưa nay (4/6), nền nhiệt độ giảm hơn so với trưa qua từ 1,3 – 3,0 độ C và nhiệt độ lúc 13 giờ các khu vực phổ biến 32,6 - 33,8 độ C (riêng Hương Sơn 29,6 độ C); độ ẩm trưa nay dao động 56 - 72% (riêng Hoành Sơn 47%).

Dự báo, ngày mai (5/6), một số khu vực trong tỉnh có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 34 - 36 độ C; độ ẩm thấp nhất dao động 50 - 65%; thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 13 - 16 giờ.

Đợt nắng nóng này khả năng duy trì đến ngày 6/6, nhiệt độ cao nhất trong đợt nắng nóng này phổ biến 35 - 37 độ C; độ ẩm thấp nhất dao động 50 - 60%; thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 13 - 16 giờ.

Từ ngày 7/6, nền nhiệt độ giảm, khả năng kết thúc đợt nắng nóng này.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng: cấp 1.

