Từ đêm 10/10, không khí lạnh khả năng ảnh hưởng tới Hà Tĩnh

Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn Hà Tĩnh, hiện nay, có một bộ phận không khí lạnh mạnh đang di chuyển xuống phía Nam.

Dự báo: Từ đêm 10/10, bộ phận không khí lạnh này có khả năng ảnh hưởng đến khu vực Hà Tĩnh.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên từ đêm 10/10, khu vực Hà Tĩnh trời chuyển lạnh về đêm và sáng, nền nhiệt có xu thế giảm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 20 - 22 độ.

Từ ngày 10 - 12/10, do ảnh hưởng kết hợp của hoàn lưu cơn bão số 7 với không khí lạnh nên ở khu vực Hà Tĩnh có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to.

Từ chiều và đêm nay (9/10), ngoài khơi khu vực Hà Tĩnh gió mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật trên cấp 7; só́ng biển cao từ 2 – 3 m, biển động mạnh. Vùng ven biển có gió mạnh cấp 4, cấp 5, có lúc cấp 6, giật trên cấp 6.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển: cấp 2

