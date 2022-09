Xây dựng phương án cụ thể, chủ động ứng phó với siêu bão Noru

Tại Hà Tĩnh, do ảnh hưởng áp cao lục địa tăng cường kết hợp rìa Bắc dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Trung Trung Bộ có xu hướng nâng trục lên phía Bắc nên từ ngày 21/9 đến ngày 24/9, trên địa bàn tỉnh đã có mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Lượng mưa đo được từ 7h ngày 21/9 đến 7h ngày 25/9 tại một số trạm thủy văn trong tỉnh cơ bản đạt từ 100 đến 170mm. Một số hồ chứa nhỏ cơ bản đã tích gần đầy nước, một số hồ chứa loại vừa có cửa van điều tiết như: Sông Rác, Bộc Nguyên, Thượng Sông Trí, Tàu Voi đã chủ động xả tràn với lưu lượng từ 5 đến 50 m3/s. Theo báo cáo của Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, đến 10h ngày 25/9, toàn tỉnh có 3.675 tàu thuyền, trong đó có 3.666 phương tiện đã nắm bắt thông tin và vào bờ trú ấn, còn lại 9 phương tiện/48 lao động đang hoạt động trên biển đã liên lạc được, đang kêu gọi vào tránh trú. Diện tích lúa hè thu đã thu hoạch xong 100%, mặc dù có ảnh hưởng một phần do đợt mưa lũ từ ngày 6 - 10/9, nhưng sau đó thời tiết nắng ráo nên giành thắng lợi cả sản lượng và giá bán. Đối với cây ăn quả, tổng sản lượng bưởi dự ước 23.600 tấn/2.300 ha, đến nay đã thu hoạch được khoảng 70% với 16.000 tấn/1.600 ha; tổng diện tích cam đang ra quả 65.000 tấn/6.000 ha (chưa đến thời kỳ thu hoạch). Diện tích đang nuôi thủy sản 6.579 ha, sản lượng chưa thu hoạch 2.395 tấn. Nuôi lồng có 171 lồng, trong đó, nuôi mặn lợ 145 cái, nuôi nước ngọt 26 cái; sản lượng chưa thu hoạch 162 tấn.