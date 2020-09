Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ định Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Trước đó, ngày 26/6/2020, Thiếu tướng Trần Quốc Tỏ đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an điều động và bổ nhiệm Đại tá Lê Khắc Thuyết - Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh thay Đại tá Võ Trọng Hải - Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh được Bộ trưởng Bộ Công an điều động, giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An.