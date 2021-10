Các nghị quyết về phát triển KKT Vũng Áng, doanh nghiệp phải cụ thể, khoa học, phù hợp

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng đề nghị Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh và các sở, ngành, cơ quan liên quan bổ sung, cụ thể hơn nội dung và sắp xếp bố cục các nghị quyết, đề án khoa học, phù hợp.

Chiều nay (16/10), dưới sự chủ trì của Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng, BTV Tỉnh ủy tiếp tục họp nghe và cho ý kiến dự thảo Nghị quyết về phát triển Khu Kinh tế (KKT) Vũng Áng và dự thảo Nghị quyết về đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động doanh nghiệp (DN) trong tình hình mới. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải cùng các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, các sở, ngành liên quan tham dự.

Theo báo cáo của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, Nghị quyết về phát triển KKT Vũng Áng - động lực tăng trưởng của tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 nhằm cụ thể hoá Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020 – 2025, thể hiện rõ vai trò KKT Vũng Áng là trung tâm động lực tăng trưởng của tỉnh giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh tóm tắt nội dung các nghị quyết, đề án.

Dự thảo nghị quyết đặt mục tiêu xây dựng KKT Vũng Áng tổng hợp, đa ngành, đa lĩnh vực với trọng tâm: phát triển đồng bộ khu liên hợp cảng Vũng Áng - Sơn Dương; xây dựng trung tâm logistics tại Vũng Áng - Sơn Dương; trung tâm công nghiệp luyện kim, chế biến, chế tạo; trung tâm điện lực, đảm bảo hiệu quả tổng hợp về kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh và bảo vệ môi trường.

Dự thảo nghị quyết đưa ra 12 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm như: nâng cao nhận thức về xây dựng, phát triển KKT Vũng Áng; nghiên cứu, triển khai đồ án điều chỉnh, mở rộng KKT Vũng Áng; huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng và phát triển cảng Vũng Áng - Sơn Dương; chính sách thu hút đầu tư và xúc tiến đầu tư; phát triển nguồn nhân lực; bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và quản lý đất đai..…

Liên quan đến nghị quyết phát triển DN, Sở KH&ĐT cùng các cơ quan, đơn vị phối hợp đã xây dựng và hoàn thiện dự thảo Nghị quyết về đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động DN đến năm 2025 và những năm tiếp theo sau khi tiếp thu ý kiến các đại biểu tại cuộc họp của UBND tỉnh.

Bí thư Thành ủy Dương Tất Thắng: Về đề án phát triển KKT Vũng Áng, cần nghiên cứu kỹ các giải pháp về đầu tư cầu cảng; xem xét lại về chỉ tiêu sản lượng hàng qua cảng.

Dự thảo nghị quyết về phát triển DN đưa ra một số mục tiêu cụ thể như: đến năm 2025, toàn tỉnh có trên 15.000 DN; khu vực DN đóng góp khoảng khoảng 60% - 65% GRDP của tỉnh; tổng vốn đầu tư từ khu vực DN chiếm từ 60% - 65% tổng vốn đầu tư toàn tỉnh; khu vực DN đóng góp khoảng 65% - 70% tổng thu nội địa trên địa bàn tỉnh; hàng năm giải quyết việc làm cho hơn 20.000 lao động…

Dự thảo nghị quyết cũng đưa ra 6 nhóm nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu gồm: tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, ngành về phát triển DN; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển DN, thúc đẩy khởi nghiệp; hỗ trợ đăng ký DN và nâng cao chất lượng hoạt động của DN; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước; nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức, hiệp hội, câu lạc bộ DN; tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trong hỗ trợ và phát triển DN.

Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Hà Văn Trọng: Quan tâm về giải phóng mặt bằng, ưu tiên dự án quy mô lớn, liên kết chuỗi để đảm bảo tính bền vững của đề án phát triển KKT Vũng Áng.

Tại cuộc họp, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh cũng xin ý kiến BTV Tỉnh ủy về các nội dung: đề án di dời, tái định cư các hộ dân thôn Hải Phong 1 và 2, xã Kỳ Lợi, TX Kỳ Anh; đề án đảm bảo cơ sở vật chất cho công an xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021 - 2026; kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025; chủ trương đầu tư Dự án Cell PIN VINES.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Trần Nhật Tân: Nghiên cứu bổ sung phát triển kinh tế số, chuyển đổi số trong đề án phát triển DN; cần có biện pháp xử lý DN có vi phạm để tạo điều kiện cho những DN làm ăn chân chính phát triển.

Tham gia góp ý tại cuộc họp, các đại biểu cơ bản đồng tình với nội dung dự thảo các nghị quyết, đề án Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh trình bày.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trần Tú Anh: Cơ bản đồng tình với nội dung các dự thảo nghị quyết, đề án; cần chú trọng thêm các giải pháp trong nghị quyết phát triển KKT Vũng Áng.

Các đại biểu cũng bổ sung thêm một số nội dung cho phần giải pháp đề án phát triển KKT Vũng Áng và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của DN như: khai thác tối đa lợi thế cảng nước sâu Vũng Áng, mạnh tay với những DN hoạt động sai phạm...

Cần thiết ban hành nghị quyết; có cơ chế, chính sách đặc thù thu hút các nhà đầu tư để phát triển KKT Vũng Áng tương xứng tiềm năng, hoàn thành mục tiêu đề ra. UBND tỉnh sẽ xem xét cơ chế của các KKT ở các tỉnh, thành để có tham mưu phù hợp với Tỉnh ủy. Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải

KKT Vũng Áng có lợi thế là cảng nước sâu, đây không chỉ là lợi thế của Hà Tĩnh mà của cả nước. Xây dựng KKT Vũng Áng phải gắn với thành phố công nghiệp tương lai; thu hút DN có sức hút công nghiệp phụ trợ. Đặc biệt, phải có chính sách đặc thù, quan tâm hơn về giải phóng mặt bằng cũng như tranh thủ được sự lãnh đạo, chỉ đạo của các bộ, ngành Trung ương, tiếp cận với các tập đoàn kinh tế lớn trong và ngoài nước để phát triển KKT Vũng Áng. Về phát triển DN, cần chú trọng giải pháp đổi mới đối thoại DN. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng

Kết luận cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng đề nghị Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh và các cơ quan liên quan bổ sung, cụ thể hơn nội dung các nghị quyết, đề án và sắp xếp bố cục khoa học, phù hợp.

Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, nghị quyết phát triển KKT Vũng Áng nhằm cụ thể hoá Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, đề nghị Ban cán sự Đảng UBND tỉnh đề ra một số chính sách mạnh mẽ hơn, đột phá hơn trên cơ sở các quy định của Nhà nước để kêu gọi đầu tư cho KKT.

Về giải pháp trọng tâm, cần chú ý công tác quy hoạch; tiếp tục đề xuất với Chính phủ đưa KKT Vũng Áng vào danh sách KKT ven biển trọng điểm được ưu tiên; tiếp tục cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư thuận lợi; huy động tối đa nguồn lực để đầu tư kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến, quảng bá tiềm năng, lợi thế KKT; Ban quản lý KKT lưu ý chọn lựa nhà đầu tư để tiết kiệm quỹ đất...

Với trung tâm logistics, phải chú trọng hoàn thiện quy hoạch chi tiết, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và chú ý đầu tư xây dựng hạ tầng thiết yếu, hình thành chuỗi giá trị có tính liên kết và thu hút các dự án phụ trợ có áp dụng kỹ thuật công nghệ cao.

Bí thư Tỉnh ủy lưu ý phải đặc biệt quan tâm đến công tác đảng, đoàn thể trong các DN tại KKT Vũng Áng; tiếp tục tạo điều kiện cho Formosa Hà Tĩnh phát triển giai đoạn 2 nhưng phải đảm bảo về yếu tố môi trường; tạo điều kiện thuận lợi cho dự án Cell PIN VINES để triển khai kịp thời theo tiến độ đặt ra; hết sức quan tâm các giải pháp ứng phó biển đổi khí hậu, đảm bảo môi sinh, môi trường bền vững.

Về dự án phát triển, nâng cao hiệu quả DN, nghị quyết phải đưa ra được các nội dung: tạo sức chống chịu của DN trước đại dịch COVID-19; DN phát triển đồng đều trên nhiều loại hình; có nhiều DN sản xuất, tạo việc làm cho nhiều lao động.

Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, phát triển DN, tạo điều kiện cho DN là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị. Theo đó, phải chú trọng cải cách hành chính đi đôi với siết chặt kỷ luật, kỷ cương; rà soát DN nào cần phát triển và những DN nào không hiệu quả, cần giải thể; thúc đẩy phát triển khu vực kinh tế tư nhân; chú ý chuyển đổi số trong hoạt động của DN; căn cứ theo đặc điểm từng địa phương để phát triển loại hình DN phù hợp; chú ý phát triển văn hoá DN, doanh nhân.

Về đề án đảm bảo cơ sở vật chất cho công an xã, thị trấn, Bí thư Tỉnh ủy khẳng định đây là chủ trương của Trung ương, cần tập trung thực hiện. Trước hết, cần rà soát trụ sở dôi dư do nhập xã; nghiên cứu, quy hoạch trụ sở công an, quân sự cùng khuôn viên để giảm diện tích và phối hợp hoạt động.

Về kế hoạch đầu tư công, cần soát xét lại sao cho phù hợp; kế hoạch phải bám vào Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX để thực hiện.

Ngọc Loan