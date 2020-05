Đại hội Đảng bộ Công an TP Hà Tĩnh bầu trực tiếp bí thư, Thiếu tá Nguyễn Quốc Hùng tái cử

Đại hội Đảng bộ Công an TP. Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 khai mạc sáng nay (13/5) vinh dự đón Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng, Đại tá Võ Trọng Hải - Giám đốc Công an tỉnh và Bí thư Thành ủy Dương Tất Thắng.

5 năm qua, Đảng bộ Công an TP Hà Tĩnh đã lãnh đạo triển khai có hiệu quả các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của địa bàn trung tâm của tỉnh.

Công an TP Hà Tĩnh đã điều tra, làm rõ 395 vụ/616 đối tượng phạm pháp hình sự, khởi tố 287 vụ/602 bị can, xử lý hành chính 469 vụ/1.356 đối tượng. Tập trung đấu tranh quyết liệt triệt phá các ổ nhóm, các loại tội phạm: đánh bạc, trộm cắp tài sản, tín dụng đen...

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội

Về ma túy, đã điều tra, bắt giữ 545 vụ/998 đối tượng có hành vi tàng trữ, mua bán, sử dụng trái phép; khởi tố 63 vụ/81 bị can.

Đơn vị cũng điều tra, làm rõ 454 vụ/465 đối tượng vi phạm trật tự quản lý kinh tế và môi trường; khởi tố 16 vụ/16 bị can.

Các mặt công tác về thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp; quản lý hành chính về trật tự an toàn xã hội ngày ngày càng được nâng cao phục vụ tốt cho nhân dân.

Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được nâng cao, gắn kết chặt chẽ với chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM.

Thiếu tá Nguyễn Quốc Hùng - Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020, Trưởng Công an TP. Hà Tĩnh trình bày báo cáo chính trị tại Đại hội

Ghi nhận những thành tích đạt được, Đảng bộ Công an TP. Hà Tĩnh 5 năm liền đạt danh hiệu Đảng bộ trong sạch vững mạnh; 4 năm liền đạt Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu; được tặng Cờ thi đua của Tổng cục Chính trị CAND vào các năm 2015, 2016; Cờ thi đua của Chính phủ năm 2017; Cờ thi đua xuất sắc của Bộ Công an vào năm 2018; năm 2019 được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh và được tặng Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng 3.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Hà Tĩnh Trịnh Văn Ngọc nhấn mạnh: "Nhiệm kỳ tới, Công an TP. Hà Tĩnh cần chủ động, tăng cường công tác nắm tình hình; không để xảy ra oan sai, không bỏ lọt tội phạm; tăng cường quản lý Nhà nước về an ninh trật tự; làm tốt các mặt công tác xây dựng đảng, xây dựng lực lượng..."

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đại hội xác định ba nhiệm vụ trọng tâm: tập trung công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng vững mạnh, toàn diện; nâng cao hiệu quả các biện pháp công tác công an, tham mưu đắc lực cho cấp ủy chính quyền chỉ đạo có hiệu quả công tác đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; tăng cường kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng.

Các đại biểu biểu quyết về cơ cấu Ban Chấp hành Đảng bộ...

Trên cơ sở đó, Đại hội đề ra các chỉ tiêu cụ thể: tội phạm hình sự hàng năm giảm từ 3%-7%; tỷ lệ xử lý tố giác, tin báo tội phạm đạt trên 90%; tỷ lệ điều tra án chung đạt trên 75%; án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt trên 95%...

... và bầu trực tiếp chức danh Bí thư Đảng ủy Công an TP. Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2020-2025.

Hằng năm, có 80% tổ chức đảng, 80% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; Đảng bộ Công an TP. Hà Tĩnh 2 - 3 năm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng, Bí thư Thành ủy Dương Tất Thắng cùng lãnh đạo TP. Hà Tĩnh tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ Công an TP. Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Công an TP. Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 7 đồng chí; Thiếu tá Nguyễn Quốc Hùng tái cử chức danh Bí thư Đảng ủy.

Thùy Dương