Đoàn công tác tỉnh Vĩnh Phúc tri ân các cố Tổng Bí thư, anh hùng liệt sỹ ở Hà Tĩnh

Ngày 8/7, Đoàn công tác tỉnh Vĩnh Phúc do Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan dẫn đầu đã đến dâng hương tại các địa chỉ đỏ trên địa bàn Hà Tĩnh gồm: Khu mộ cố Tổng Bí thư Trần Phú (Đức Thọ), Khu mộ cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập (Cẩm Xuyên) và Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc (Can Lộc). Đón tiếp và cùng đi với đoàn về phía tỉnh Hà Tĩnh có Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng; Đại tá Nguyễn Hồng Phong - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, địa phương. Đây là hoạt động ý nghĩa hướng tới kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2023), kỷ niệm 55 năm Chiến thắng Đồng Lộc, tưởng niệm 55 năm ngày hy sinh của 10 nữ Anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong Ngã ba Đồng Lộc (24/7/1968 - 24/7/2023).