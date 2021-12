Đổi mới trong chỉ đạo, điều hành, triển khai quyết liệt, hiệu quả các nghị quyết đại hội Đảng ở Can Lộc

Năm 2021, với sự đổi mới, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo của BCH Đảng bộ huyện, sự đồng thuận, nỗ lực của Nhân dân, Can Lộc (Hà Tĩnh) đã hoàn thành nhiều mục tiêu phát triển, có 10/12 chỉ tiêu KT-XH chủ yếu của năm 2021 đạt và vượt kế hoạch.

Sáng 17/12, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Can Lộc tổ chức hội nghị đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Bí thư Huyện ủy Nghiêm Sỹ Đống, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Võ Xuân Linh và Chủ tịch UBND huyện Đặng Trần Phong chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị.

2021 là năm đầu tiên thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp, BCH Đảng bộ huyện Can Lộc tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, lựa chọn những công việc trọng tâm, địa bàn trọng điểm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, nên KT-XH tiếp tục phát triển; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; công tác xây dựng Đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị tiếp tục được tăng cường.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Can Lộc Võ Xuân Linh báo cáo đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng năm 2021.

Trong 12 chỉ tiêu KT-XH chủ yếu của năm 2021, Can Lộc có 10 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch; tổng giá trị đầu tư toàn xã hội ước đạt 2.324/1.700 tỷ đồng, bằng 136% kế hoạch, trong đó, dự án sử dụng ngân sách nhà nước đạt 797 tỷ đồng, vốn ngoài nhà nước 1,527 tỷ đồng; diện mạo nông thôn mới ngày càng khởi sắc; thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 280 tỷ đồng, bằng 188% kế hoạch tỉnh giao và bằng 155% kế hoạch HĐND huyện giao; an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Tình hình dịch bệnh COVID-19 từng bước được kiểm soát tốt.

Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Đào Xuân Tùng: Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng được quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời theo đúng các quy định, hướng dẫn các cấp.

BCH Huyện ủy Can Lộc đã ban hành đồng bộ các chỉ thị, nghị quyết; tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân.

Huyện cũng đã triển khai, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết đại hội Đảng các cấp và kế hoạch 5 năm 2021 - 2025 một cách linh hoạt, có hiệu quả; việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được các cấp ủy Đảng triển khai sâu rộng.

Công tác cán bộ được thực hiện đảm bảo dân chủ, minh bạch, công khai, đúng quy trình, quy định. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng được thực hiện nghiêm túc; công tác dân vận có nhiều đổi mới; hoạt động của MTTQ, các đoàn thể chính trị xã hội từ huyện đến cơ sở có sự chuyển biến tích cực.

Can Lộc cũng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thành công cuộc bầu cử ĐBQH khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, kết quả bầu cử đảm bảo đúng quy định.

Trưởng phòng TN&MT Trần Đình Việt: Vấn đề xử lý việc giao đất trái thẩm quyền tồn tại từ nhiều năm nay vẫn còn hạn chế.

Kết luận hội nghị, Bí thư Huyện ủy Nghiêm Sỹ Đống khẳng định, mặc dù năm 2021 phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức nhưng bằng sự nỗ lực, đổi mới, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo của BCH Đảng bộ, sự đồng thuận của Nhân dân, Can Lộc đã đạt nhiều kết quả quan trọng.

Bí thư Huyện ủy Nghiêm Sỹ Đống kết luận hội nghị.

Để khắc phục tồn tại, hạn chế, thực hiện tốt các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra trong năm 2022, Bí thư Huyện ủy yêu cầu cấp ủy, chính quyền các cấp phải có sự thay đổi mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn trong công tác chỉ đạo, điều hành; cần chọn đầu việc, gắn với nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm tại cơ sở.

Tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ; triển khai có hiệu quả các nghị quyết của cấp trên và nghị quyết Đảng bộ huyện đã ban hành; tập trung giải quyết những vấn đề còn tồn đọng, đặc biệt là lĩnh vực quản lý tài nguyên khoáng sản, đất đai; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong công tác phòng chống dịch COVID-19; tập trung giải quyết tốt các vấn đề an sinh xã hội, chăm lo tết cho người nghèo, đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau tết...

Dịp này, BCH Huyện ủy Can Lộc đã tặng hoa, chia tay đồng chí Bùi Huy Cường - nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện vừa được bổ nhiệm làm Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp Hà Tĩnh.

Lãnh đạo huyện Can Lộc tặng hoa, chia tay đồng chí Bùi Huy Cường.

Một số chỉ tiêu cụ thể trong năm 2022: Tổng diện tích gieo trồng đạt 20.936 ha (lúa 18.454 ha/2 vụ); tổng sản lượng lương thực đạt trên 106.190 tấn; giá trị sản xuất trên đơn vị diện tích đạt 95 triệu đồng/ha; thu ngân sách trên địa bàn đạt 200 tỷ đồng; tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 95%; giảm tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí mới tối thiểu 0,5%... Bảo đảm 100% đơn vị ổn định chính trị, đạt cơ sở vững mạnh; 100% tổ chức cơ sở Đảng xếp loại hoàn thành nhiệm vụ, trong đó, có từ 70% được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; Đảng bộ huyện được xếp loại từ mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; chính quyền huyện được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ…

Anh Thư