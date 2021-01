Hà Tĩnh tích cực đấu tranh ngăn chặn thông tin xấu, độc trước thềm Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII

Theo Thiếu tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an, lực lượng công an cả nước đã bước vào trạng thái “sẵn sàng mới” để bảo vệ an ninh, an toàn phục vụ Đại hội lần thứ XIII của Đảng.