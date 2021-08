Hà Tĩnh tiếp tục duy trì kiểm soát tốt dịch bệnh, ngăn chặn kịp thời các nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh vừa ban hành Kết luận số 30-KL/TU ngày 2/8/2021 về tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới.

Ngày 30/7/2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp nghe báo cáo về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Tham dự có Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh, trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh, bí thư cấp ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân các huyện: Hương Khê, Thạch Hà, Lộc Hà, Cẩm Xuyên và thành phố Hà Tĩnh; giám đốc, thủ trưởng các sở, ngành liên quan.

Chiều 30/7, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng chủ trì cuộc họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghe tình hình, diễn biến dịch bệnh COVID-19 và triển khai các nhiệm vụ cấp bách ứng phó với dịch bệnh.

Sau khi nghe Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh báo cáo và ý kiến của các đại biểu dự họp, Ban Thường vụ Tỉnh ủy kết luận:

Thời gian qua, công tác phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh đạt được kết quả bước đầu quan trọng, đã kịp thời phát hiện, dập tắt các ổ dịch, không để lây lan rộng trong cộng đồng. Hiện nay, lượng người Hà Tĩnh từ các vùng dịch trong nước, nước bạn Lào và Thái Lan về trên địa bàn tỉnh lớn, nguy cơ cao bùng phát dịch, trong khi nguồn lực, các điều kiện đảm bảo phòng, chống dịch của tỉnh còn nhiều khó khăn.

Để tiếp tục duy trì kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh, ngăn chặn kịp thời các nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Tiếp tục quán triệt sâu sắc, tổ chức thực hiện quyết liệt, nghiêm túc, hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Bộ Chính trị, Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, các ban, bộ, ngành Trung ương và của tỉnh về công tác phòng, chống dịch. Toàn hệ thống chính trị tập trung cao nhất cho công tác phòng, chống dịch đảm bảo bình tĩnh, không hoang mang, lo lắng nhưng cũng không được lơi lỏng, chủ quan; chủ động đề ra các giải pháp chỉ đạo, điều hành thống nhất, linh hoạt, sáng tạo, an toàn, hiệu quả, đảm bảo sức khỏe của người dân là mục tiêu hàng đầu; không để khủng hoảng y tế, khủng hoảng kinh tế - xã hội, khủng hoảng truyền thông.

Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu, đại diện các sở, ngành, địa phương liên quan kiểm tra tại khu cách ly ký túc xá Mitraco Hà Tĩnh (thị xã Kỳ Anh) vào sáng 1/8/2021.

2. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương, quy định, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh, hướng dẫn của ngành Y tế về công tác phòng, chống dịch bệnh. Phát huy vai trò của các cơ quan thông tấn báo chí, hệ thống truyền thanh cơ sở, kịp thời cung cấp thông tin, định hướng dư luận xã hội trước những vấn đề nóng, phức tạp liên quan đến tình hình dịch bệnh; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái và xử lý nghiêm các trường hợp đưa tin thất thiệt, sai sự thật, đảm bảo ổn định tình hình.

3. Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh:

3.1. Tổ chức tốt việc triển khai hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 theo Nghị quyết của Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV về các giải pháp tăng cường phòng, chống dịch Covid-19, Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 1/7/2021 của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải cùng đoàn kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh tại huyện Hương Sơn chiều ngày 1/8/2021

3.2. Chỉ đạo các ngành, địa phương, đơn vị liên quan rà soát các điểm cách ly tập trung đã có; có giải pháp để huy động các khách sạn, nhà nghỉ, cơ sở lưu trú, các cơ quan, trụ sở cũ, các cơ sở của quân đội, ký túc xá một số cơ sở đào tạo trên địa bàn để đảm bảo cơ sở vật chất phục vụ cách ly tập trung với số lượng lớn đảm bảo chu đáo, chặt chẽ, tuyệt đối an toàn, thực hiện nghiêm túc các quy định phòng, chống dịch. Chuẩn bị trang thiết bị cần thiết, nhân lực đảm bảo vận hành an toàn, hiệu quả khi kích hoạt các khu cách ly tập trung mới.

3.3. Chỉ đạo Sở Giao thông Vận tải, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các sở, ngành chức năng liên quan chủ động các phương án khi lượng công dân về trên địa bàn lớn.

3.4. Chỉ đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan thường xuyên quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ các lực lượng làm nhiệm vụ tại các khu cách ly tập trung; phối hợp với các ngành chức năng tổ chức tốt việc cách ly đảm bảo chu đáo, an toàn.

3.5. Chỉ đạo Sở Y tế:

- Thường xuyên theo dõi sát diễn biến tình hình dịch để có các giải pháp phòng, chống kịp thời, hiệu quả. Chủ động phối hợp xây dựng các phương án cách ly, sẵn sàng các khu cách ly tập trung, cơ sở điều trị bệnh khi tình huống dịch bệnh lây lan nhanh, số người phải cách ly lớn, số ca nhiễm bệnh tăng.

- Duy trì các điểm xét nghiệm dịch vụ tại tỉnh và các huyện, thành phố, thị xã. Tổ chức tiêm vắc xin phòng Covid-19 theo kế hoạch. Kịp thời tham mưu mua sắm thiết bị, vật tư y tế cấp thiết phục vụ công tác phòng, chống dịch, ưu tiên trang sắm máy lọc máu, máy ECMO, máy thở chức năng cao, máy xét nghiệm PCR, hóa chất, sinh phẩm xét nghiệm… để chủ động ứng phó khi tình hình dịch bệnh phức tạp, có nhiều ca bệnh nặng.

- Nâng cao năng lực điều trị bệnh nhân COVID-19 tại các cơ sở y tế, đặc biệt là bệnh viện Đa khoa Khu vực Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo và Trung tâm y tế huyện Kỳ Anh; kịp thời sửa chữa trụ sở Sở Y tế cũ để xây dựng cơ sở điều trị bệnh nhân rất nặng và nguy kịch; rà soát các bệnh viện tuyến tỉnh để có phương án sử dụng làm cơ sở điều trị bệnh nhân Covid-19 nếu dịch bùng phát, hạn chế không để xảy ra các ca bệnh tử vong.

- Kịp thời hướng dẫn việc cách ly y tế nơi cư trú để các địa phương có cơ sở tổ chức thực hiện.

-Chủ động vật tư y tế, thuốc chữa bệnh; thường xuyên quan tâm, động viên kịp thời, đảm bảo an toàn cho đội ngũ y, bác sĩ, nhân viên y tế thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh.

Ngành y tế đang chỉ đạo các đơn vị, địa phương tập trung hoàn thành tiêm vắc xin phòng COVID-19 đợt 4

3.6. Trên cơ sở các hướng dẫn của ngành y tế và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh, tùy điều kiện cụ thể, phát huy tính sáng tạo, linh hoạt của các địa phương, đơn vị trong công tác phòng, chống dịch, nhất là trong việc bố trí cách ly F1 của các ca bệnh, người dân đi từ vùng có dịch về tại hộ gia đình. Đối với trường hợp đi từ vùng có dịch về nếu tổ chức cách ly tại hộ gia đình phải yêu cầu các hộ dân ký cam kết, đảm bảo tuyệt đối an toàn; cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể, thôn, xóm, tổ dân phố, tổ liên gia, tổ Covid cộng đồng chịu trách nhiệm giám sát chặt chẽ các trường hợp cách ly tại hộ gia đình.

3.7. Chỉ đạo Công an tỉnh phối hợp với các lực lượng chức năng chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, dự báo, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo, xử lý kịp thời những vấn đề về an ninh, trật tự trong tình hình dịch bệnh COVID-19, không để xảy ra tình huống phức tạp, bất ngờ, điểm nóng; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân lợi dụng tình hình để xuyên tạc, kích động người dân chống Đảng, Nhà nước, gây mất an ninh, trật tự.

Chỉ đạo lực lượng công an xã tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm những trường hợp không thực hiện đúng các quy định về phòng, chống dịch, nhất là việc thực hiện cách ly tại hộ gia đình, thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch. Phối hợp quản lý, hướng dẫn, hỗ trợ người, phương tiện từ các vùng có dịch đi về/đi qua địa bàn tỉnh đảm bảo an toàn.

3.8. Chỉ đạo ngành Tài chính chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan cân đối ngân sách, tham mưu cấp kinh phí kịp thời để mua sắm các trang thiết bị, vật tư y tế cấp bách phục vụ công tác phòng, chống dịch đảm bảo công khai, minh bạch, tuyệt đối không được để xảy ra sai sót, tiêu cực. Xem xét hỗ trợ một phần ngân sách cho cấp huyện phục vụ phòng, chống dịch.

3.9. Chỉ đạo ngành Giáo dục - Đào tạo và các địa phương chủ động xây dựng kế hoạch, chuẩn bị các điều kiện để tổ chức năm học mới 2021 - 2022 đảm bảo công tác phòng, chống dịch.

Trên cơ sở đề xuất, tham mưu của các sở, ngành, Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh triển khai kịp thời các nhiệm vụ phòng, chống dịch đảm bảo hiệu quả.

4. Ban thường vụ cấp ủy, ủy ban nhân dân, ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 cấp huyện.

- Thường xuyên tuân thủ sự chỉ đạo, hướng dẫn của ngành Y tế và các ngành chức năng; tiếp tục thực hiện nghiêm các văn bản của cấp trên về công tác phòng, chống dịch; phát huy tính chủ động, sáng tạo, linh hoạt trong việc đề ra các giải pháp phòng, chống dịch phù hợp với tình hình thực tiễn.

- Căn cứ điều kiện thực tế của địa phương, dự báo số công dân từ vùng dịch về địa bàn để quyết định phương án cách ly tại hộ gia đình theo hướng dẫn của ngành Y tế, đảm bảo chặt chẽ, an toàn, hiệu quả và chịu trách nhiệm trước cấp trên khi đưa ra các quyết định.

- Tạo điều kiện giúp đỡ, chia sẻ, hướng dẫn người các tỉnh khác đi từ vùng dịch về qua địa bàn Hà Tĩnh được tiếp cận với các dịch vụ, cơ sở y tế, hàng hóa thiết yếu khi người dân có nhu cầu.

-Thường xuyên bám sát cơ sở để lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch hiệu quả. Chịu trách nhiệm khi để dịch bùng phát do chủ quan, chỉ đạo thiếu quyết liệt, thiếu cụ thể.

5. Ban Dân vận Tỉnh ủy, Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp tiếp tục tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong hình hình mới; phát huy truyền thống tương thân, tương ái, kêu gọi quyên góp Quỹ phòng, chống dịch COVID-19, ủng hộ nhu yếu phẩm để phục vụ các khu cách ly tập trung; tiếp tục phát động tổ chức hỗ trợ các bữa cơm cho công dân tại các khu cách ly trên địa bàn.

Mặt trận Tổ quốc tỉnh cân đối nguồn Quỹ COVID-19 của tỉnh, đề xuất hỗ trợ mua sắm các trang thiết bị, vật tư y tế cấp bách phục vụ phòng, chống dịch trên địa bàn và kinh phí hỗ trợ cho công dân Hà Tĩnh gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh phía Nam.

6. Các đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi, nắm tình hình, phối hợp cấp ủy, chính quyền địa phương, các thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh trực tiếp bám sát địa bàn phụ trách để tăng cường chỉ đạo, đôn đốc việc triển khai các nhiệm vụ phòng, chống dịch và các nhiệm vụ chính trị ở địa phương, đơn vị. Kịp thời báo cáo tình hình, nhất là những cách làm hay, sáng tạo, các khó khăn, vướng mắc, đề xuất, kiến nghị về Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy để chỉ đạo, xử lý.

Văn phòng Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Kết luận, thường xuyên báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Tin liên quan: Nắm chắc tình hình, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho cơ sở trong công tác phòng ... Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thành viên Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Hà Tĩnh tăng cường chỉ đạo cơ sở, cùng tháo gỡ khó khăn với cơ sở trong công tác phòng, chống dịch và thực hiện các nhiệm vụ chính trị.

P.V