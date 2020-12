Hà Tĩnh triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX

Gần 700 đại biểu là đội ngũ cán bộ cốt cán toàn tỉnh Hà Tĩnh được học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Sáng 3/12, Tỉnh ủy Hà Tĩnh khai mạc hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng chủ trì hội nghị. Cùng dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, cán bộ cốt cán các địa phương, đơn vị và 216/216 bí thư Đảng ủy các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Toàn cảnh hội nghị

Hội nghị diễn ra trong thời gian 1,5 ngày (từ 3-4/12/2020) với sự tham dự của gần 700 đại biểu.

Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Điện khai mạc hội nghị.

Trong sáng nay (3/12), ngay sau khai mạc, hội nghị sẽ được nghe quán triệt các nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX về các lĩnh vực: công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị; phát triển kinh tế - xã hội; đảm bảo quốc phòng, an ninh, nâng cao hiệu quả công tác tư pháp, đối ngoại và Nghị quyết số 01-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục hậu quả thiên tai năm 2020.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng quán triệt các nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX về lĩnh vực công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị.

Quán triệt về nội dung tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 trên các khía cạnh: xây dựng Đảng vững mạnh toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức; sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị từng bước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, công tác bảo vệ chính trị nội bộ; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, chất lượng đội ngũ đảng viên; công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng; công tác dân vận, mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí; phương thức hoạt động của các cấp ủy đảng và hoạt động của chính quyền.

Gần 700 cán bộ cốt cán trong toàn tỉnh dự hội nghị.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã chỉ ra các hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm và quán triệt phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu trong nhiệm kỳ 2020-2025. Trong đó, có một số chỉ tiêu chủ yếu: bình quân kết nạp trên 2.500 đảng viên; hằng năm, trên 90% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, trên 80% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; 100% doanh nghiệp có đủ điều kiện thành lập tổ chức Đảng, đoàn thể theo quy định…

Tiếp đó, hội nghị nghe Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh quán triệt các nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX về lĩnh vực phát triển KT-XH.

Sau khi đánh giá tình hình kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020 trên lĩnh vực KT-XH, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng nêu lên các hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 2020-2025.

Theo đó, Hà Tĩnh xác định mục tiêu xây dựng tỉnh có công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ phát triển, hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, văn hóa - phát triển, xã hội tiến bộ, quốc phòng - an ninh đảm bảo, trở thành một trong những cực phát triển của vùng Bắc Trung Bộ; cải thiện đời sống Nhân dân.

Đến năm 2025, tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới, thu nhập bình quân đầu người cao hơn bình quân các tỉnh Bắc Trung Bộ, phấn đấu năm 2030 trở thành tỉnh khá của cả nước.

Hội nghị cũng được nghe Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn quán triệt nội dung Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX về lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội; về đảm bảo quốc phòng, an ninh, nâng cao hiệu quả công tác tư pháp, đối ngoại và Nghị quyết số 01-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục hậu quả thiên tai năm 2020.

Đánh giá những kết quả đã đạt được, phân tích nguyên nhân và bối cảnh tình hình thời gian tới, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn nhấn mạnh nhiệm vụ trong tâm là: Tăng cường và nâng cao năng lực, hiệu quả trên các lĩnh vực. Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế nhanh, bền vững với ba trụ cột “kinh tế - xã hội - môi trường”. Để thực hiện nhiệm vụ trọng tâm đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trình bày nêu ra 3 nhóm chỉ tiêu và 2 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu.

Hội nghị diễn ra 1,5 ngày.

Chiều nay, hội nghị diễn ra với nội dung quán triệt Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020 - 2025; đối thoại, thảo luận giữa Ban Thường vụ Tỉnh ủy với các địa phương, đơn vị.

Sáng 4/12 hội nghị tiến hành nội dung thảo luận tại cơ sở.

