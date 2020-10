Hoàn tất công tác hậu cần phục vụ Đại hội Đảng bộ Hà Tĩnh

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ diễn ra từ ngày 14 - 17/10/2020. Đến thời điểm này, công tác hậu cần đại hội đã cơ bản hoàn tất các nội dung, sẵn sàng phục vụ sự kiện chính trị trọng đại của tỉnh.

Trung tâm Văn hóa - điện ảnh tỉnh đã được trang hoàng để phục vụ đại hội.

Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh Hà Tĩnh, nơi sẽ diễn ra Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 những ngày này trở nên rực rỡ hơn với nhiều pano, khẩu hiệu và cờ, hoa chào mừng sự kiện chính trị trọng đại của tỉnh.

Trước cổng Trung tâm Văn hóa - điện ảnh tỉnh đã được trang trí đẹp mắt bằng những bồn hoa đa sắc.

Trung tâm Báo chí phục vụ đại hội với gần 100 ghế ngồi, 30 bàn làm việc và hệ thống mạng internet, tivi, máy tính... cũng đã được hoàn thành.

Phòng trưng bày triển lãm ảnh “Hà Tĩnh, dấu ấn một chặng đường” cũng đang được hoàn tất những bước cuối cùng, với 150 bức ảnh được trưng bày, giới thiệu đa dạng, toàn diện trên mọi lĩnh vực của Hà Tĩnh trong 5 năm qua.

Phòng trưng bày triển lãm ảnh Hà Tĩnh dấu ấn một chặng đường cũng đã được hoàn tất.

Ngoài ra tại đây, 2 phòng công nghệ thông tin cũng đã được bố trí nhằm hỗ trợ tối đa cho việc in ấn tài liệu, trình chiếu màn hình led, kiểm phiếu bằng phần mềm...

Giám đốc Trung tâm Văn hóa - điện ảnh tỉnh Mai Quốc Quyền cho biết: “Với quyết tâm cao nhất, đến thời điểm hiện tại, công tác hậu cần tại trung tâm đã cơ bản hoàn tất các nội dung. Chúng tôi đang kiểm tra lại một số chi tiết để kịp thời chỉnh sửa phù hợp (nếu có), đảm bảo chất lượng phục vụ tốt nhất trước khi đón các đại biểu về dự đại hội. Trung tâm cũng phối hợp với các cơ quan liên quan thống nhất các phương án về cung cấp điện, âm thanh, ánh sáng trong quá trình diễn ra đại hội”.

Cụm trang trí lớn trước cổng Trung tâm Văn hóa - điện ảnh tỉnh đã hoàn thành, chỉ chờ thời điểm để đặt đúng vị trí.

Mặc dù thời tiết không thuận lợi, nhưng những ngày qua cán bộ, công nhân Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh đã dồn sức hoàn thành các cụm tuyên truyền lớn trên địa bàn thành phố; đặc biệt tập trung cao cho 2 cụm trang trí trước cổng Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh.

Trên một số tuyến phố Hà Tĩnh, các bảng pano lớn đã được trưng bày, bảng led điện tử đã chạy những khẩu hiệu hướng tới đại hội; cờ Tổ quốc, cờ Đảng đã và đang được treo đồng loạt trên khắp các địa bàn toàn tỉnh...

Các bầu hoa tại các cụm tuyên truyền đã được thay mới nhằm đảm bảo đẹp mắt cho các công trình.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX diễn ra trong thời điểm dịch Covid-19 tạm lắng nhưng công tác phòng, chống dịch được coi trọng với các bước chuẩn bị kỹ lưỡng. Cùng với việc chuẩn bị các nội dung trang trí, tuyên truyền, cổ động, công tác phòng, chống dịch cũng được ngành y tế triển khai song song và sẵn sàng ở mức cao nhất.

Ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh đã sẵn sàng nhân lực, vật lực đảm bảo công tác chăm sóc sức khỏe đối với đại biểu trong quá trình diễn ra đại hội.

Bác sỹ chuyên khoa I Nguyễn Phi Long - Trưởng phòng Khám - Quản lý sức khỏe cán bộ, Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh cho biết: “Ban đã phối hợp với các đơn vị được phân công thành lập 2 tổ y tế phục vụ gồm 4 bác sỹ, 6 điều dưỡng, 2 xe cứu thương, thuốc cấp cứu thiết yếu và vật tư y tế sẵn sàng trực tại địa điểm diễn ra đại hội. Ngoài ra, công tác phun khử khuẩn, kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm tại nơi ăn, nghỉ của đại biểu cũng đã được lên kế hoạch thực hiện chi tiết”.

Các văn kiện đại hội đã hoàn tất việc in ấn.

Cùng với đó, các nội dung công tác hậu cần như: in ấn tài liệu, văn kiện đại hội; tổ chức đón tiếp, bố trí chỗ ăn, nghỉ của đại biểu; công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn trên địa bàn và tại địa điểm diễn ra đại hội cũng được các lực lượng chức năng phân công và xây dựng kế hoạch riêng…

Trên một số tuyến phố Hà Tĩnh, các bảng pano lớn đã được trưng bày.

Với tinh thần làm việc hăng say, trách nhiệm của các cán bộ, công chức, người lao động ở các đơn vị liên quan, công tác hậu cần, phục vụ đang được thực hiện nghiêm túc, chu đáo, đảm bảo chất lượng, tiến độ, sẵn sàng cho Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Thu Hà