Khó khăn gấp đôi, ta phấn đấu gấp ba, không chùn bước, không bàn lùi, không ngại va chạm, vì lợi ích Nhân dân Hà Tĩnh lên trên hết

Thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm có nhiều thách thức, khó khăn, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Lê Đình Sơn yêu cầu cả hệ thống chính trị phải thực sự quyết tâm cao, hành động quyết liệt.

Sáng 3/7, Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức hội nghị đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng chủ trì hội nghị. Cùng dự có các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành, địa phương trong toàn tỉnh.

Kinh tế - xã hội ổn định, đạt kết quả khá

Tại hội nghị, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng thông tin: Triển khai nhiệm vụ phát triển - kinh tế xã hội trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là đại dịch Covid-19, tuy nhiên, tỉnh ta cơ bản vẫn giữ ổn định, đạt kết quả khá.

Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm.

Tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 6.471 tỷ đồng (đạt 46,2 dự toán, bằng 93,5% so với cùng kỳ năm 2019); trong đó thu nội địa đạt 4.150 tỷ đồng (tăng 26,4% cùng kỳ); giải ngân vốn đầu tư công ước đạt 2.468 tỷ đồng (bằng 45,4% kế hoạch), cao hơn bình quân cả nước.

Chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp tháng 5 vừa qua tăng trở lại với mức tăng 14,04% so với tháng trước. Thu hút đầu tư tiếp tục có tín hiệu tích cực với 25 dự án trong nước 1.987 tỷ đồng và 1 dự án FDI vốn đăng ký 1,5 triệu USD. Thành lập mới 455 doanh nghiệp, 2.139 hộ kinh doanh và 16 hợp tác xã.

Đại biểu tập trung nghiên cứu các nội dung hội nghị.

Trong xây dựng nông thôn mới (NTM), huyện Thạch Hà và Đức Thọ đã được đề xuất Trung ương thẩm định, công nhận huyện đạt chuẩn NTM; huyện Kỳ Anh, Hương Khê hoàn thiện và phê duyệt đề án huyện đạt chuẩn NTM; xây dựng Đề án tỉnh đạt chuẩn NTM giai đoạn 2021 - 2025; hoàn thiện Đề án huyện Nghi Xuân đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, điển hình về văn hóa trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Chương trình OCOP thu hút 159 ý tưởng sản phẩm gửi về; 12/13 huyện, thành phố, thị xã xác nhận 74 quy trình sản xuất gắn với đảm bảo an toàn thực phẩm và vệ sinh môi trường.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục quan tâm thực hiện: phong trào xây dựng đời sống văn hóa được nâng lên chất lượng; giáo dục toàn diện ổn định, giáo dục mũi nhọn đạt kết quả tốt (89/100 giải học sinh giỏi quốc gia); triển khai hiệu quả các hoạt động an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe người dân. Công tác phòng, chống dịch Covid-19 được đánh giá cao; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản đảm bảo.

6 tháng cuối năm, Hà Tĩnh xác định các nhiệm vụ trọng tâm: rà soát, đánh giá toàn diện việc thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu 6 tháng cuối năm và cả năm 2020 để đề ra nhiệm vụ, giải pháp phù hợp; thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; huy động nguồn lực đầu tư toàn xã hội; đẩy mạnh thực hiện đề án, kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp, mở rộng các chuỗi liên kết phát triển đã và đang hình thành; tập trung cao lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng NTM, thu ngân sách; thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ phát triển văn hóa - xã hội; tập trung giải quyết các vụ việc tồn đọng, kéo dài; đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới...

Tập trung cao công tác tổ chức Đại hội Đảng các cấp

Đối với công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng nhấn mạnh: công tác chính trị tư tưởng tiếp tục được đẩy mạnh, đặc biệt trong tuyên truyền đại hội Đảng các cấp, tổ chức các sự kiện chính trị quan trọng, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết và đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng đánh giá công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm.

Trong công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên đã hoàn thành tổ chức đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở, trong đó gần 70% đảng bộ, chi bộ bầu trực tiếp bí thư cấp ủy tại đại hội. Đối với Đảng bộ cấp huyện đã tổ chức đại hội Đảng ở 4 đảng bộ, duyệt đại hội ở 5 đảng bộ.

Công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đang được thực hiện bài bản, kỹ lưỡng. Dự thảo báo cáo chính trị đã được gửi xin ý kiến lãnh đạo Đảng, Nhà nước; bộ, ngành trung ương; các nhà khoa học, chuyên gia; các Đảng bộ trực thuộc, các đại hội Đảng; sẽ sớm đăng tải trên phương tiện truyền thông xin ý kiến rộng rãi trong Nhân dân.

Công tác nhân sự đang được thực hiện đúng quy trình, quy định; triển khai nghiêm túc, chất lượng việc lấy phiếu tín nhiệm, đánh giá toàn diện đối với nhân sự đủ điều kiện tái cử. Song song với đó, phát động và thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua chào mừng Đại hội.

6 tháng đầu năm, thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng, toàn tỉnh đã thi hành kỷ luật 3 tổ chức đảng, 255 đảng viên; chỉ đạo nắm tình hình, tăng cường kiểm tra, giám sát quy trình nhân sự đại hội Đảng các cấp, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo.

Công tác dân vận, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể; công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng tiếp tục thực hiện hiệu quả. Thực hiện nghiêm quy định về việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý kiến nghị, phản ánh kiến nghị của Nhân dân.

Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Ngô Văn Huỳnh: Thời gian tới, tỉnh cần tiếp tục quan tâm chỉ đạo đưa Nghị quyết đại hội Đảng các cấp đi vào thực tiễn; tăng cường đối thoại với Nhân dân...

Trên cơ sở những kết quả đạt được, 6 tháng cuối năm, cả hệ thống chính trị, các địa phương, đơn vị từ tỉnh đến cơ sở cần tập trung thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đồng thời tổ chức tốt Đại hội Đảng bộ cấp huyện, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí; nắm chắc tình hình, xử lý kịp thời các vấn đề nóng, nổi cộm; tăng cường công tác dân vận, mặt trận tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội...

Tham gia thảo luận tại hội nghị, đại biểu phân tích kết quả đã đạt được, những khó khăn, tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai nhiệm vụ 6 tháng đầu năm.

Giám đốc Sở Công thương Hoàng Văn Quảng: Nhiệm vụ 6 tháng cuối năm cần xem xét đưa mục tiêu khởi công dự án nhiệt điện Vũng Áng II.

Đại biểu cho rằng, thời gian tới cần tiếp tục tập trung tái cơ cấu ngành nông nghiệp, có chính sách rõ trong thúc đẩy ngành chăn nuôi, quan tâm chống hạn cho cây trồng, vật nuôi; chủ động phòng chống cháy rừng, thiên tai, dịch bệnh trong từng giai đoạn; quan tâm xúc tiến đầu tư; đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050...

Bí thư Thị ủy Kỳ Anh Đặng Văn Thành: Song song với các nhiệm vụ cụ thể, cần tập trung các nhiệm vụ lớn như hoàn thiện quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh; rà soát tổng thể khả năng cân đối nguồn lực xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021 - 2025.

Ngoài ra, đại biểu cũng xác định nội dung lớn cần thực hiện đó là chỉ đạo công tác tổ chức Đại hội Đảng cấp huyện, chuẩn bị Đại hội Đảng bộ tỉnh; thúc đẩy các phong trào thi đua; sau đại hội cần tập trung đưa nghị quyết Đại hội Đảng đi vào cuộc sống; tăng cường đối thoại, giải quyết các vụ việc tồn đọng, các kiến nghị của người dân; quan tâm chỉ đạo triển khai tốt kỳ thi tốt nghiệp THPT ...

Thẳng thắn nhìn nhận tồn tại,

nỗ lực thực hiện mục tiêu 6 tháng cuối năm

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn đánh giá cao các ý kiến phát biểu trách nhiệm, thẳng thắn của đại biểu. Bí thư Tỉnh ủy phân tích, trong thực hiện nhiệm vụ kinh tế - chính trị, xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm Hà Tĩnh gặp rất nhiều khó khăn, trong đó khó khăn lớn nhất là đại dịch Covid-19. Bên cạnh đó, nguyên nhân còn do nội tại nền kinh tế và những nhiệm vụ còn tồn đọng trong năm 2019; thời tiết bất thuận...

Tuy nhiên với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp, toàn thể Nhân dân, sự chỉ đạo, lãnh đạo trực tiếp của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Hà Tĩnh đã nỗ lực khắc phục khó khăn, phục hồi, phát triển sản xuất kinh doanh.

Trong phòng chống Covid-19, Hà Tĩnh dù nằm trong nhóm có nguy cơ cao nhưng tỉnh đã đạt được những kết quả tích cực trong phòng, chống dịch hiệu quả. Có được kết quả đó là tinh thần đoàn kết, sự chỉ đạo, lãnh đạo đúng đắn và phối hợp thực hiện nhiệm vụ hiệu quả của cả hệ thống chính trị; đồng thời khơi dậy được lòng dân, sức mạnh của Nhân dân. Đây cũng chính là bài học quý báu Hà Tĩnh nhận được trong khó khăn, thách thức.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn kết luận hội nghị.

Bên cạnh đó, kế thừa thành quả những năm trước, phong trào xây dựng NTM trên địa bàn tiếp tục triển khai sâu rộng, có thêm 2 huyện đang chờ Trung ương thẩm định huyện đạt chuẩn NTM; tình hình an ninh trật tự cơ bản ổn định...

Đại hội Đảng cấp cơ sở hoàn thành đúng kế hoạch, các tổ chức cơ sở Đảng đã tiến hành bầu trực tiếp bí thư cấp ủy tại đại hội đạt gần 70%; đại hội Đảng cấp huyện diễn ra với không khí cởi mở, dân chủ...

Có được những kết quả đó, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Bài học quan trọng nhất là chăm lo bài bản, trách nhiệm trong công tác xây dựng Đảng; tập trung cao, dân chủ tối đa, gắn trách nhiệm theo thẩm quyền trong công tác nhân sự.

Bí thư Tỉnh ủy phân tích tồn tại, hạn chế trong 6 tháng qua đó là tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh thấp nhất trong các tỉnh khu vực Bắc trung Bộ và thấp hơn nhiều so với bình quân cả nước; kết quả thu ngân sách chưa thật sự bền vững; đơn thư khiếu nại, tố cáo còn nhiều.

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị, mỗi đại biểu cần phân tích kỹ nguyên nhân, thẳng thắn nhìn nhận trách nhiệm của mình trong kết quả đó; nghiêm túc phê bình và tự phê bình, không né tránh và phải đặt lợi ích của Nhân dân, của Đảng lên trên hết.

Bí thư Tỉnh ủy cho rằng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm rất khó khăn, đặt ra nhiều thách thức, do đó, cả hệ thống chính trị phải thực sự quyết tâm cao, hành động quyết liệt để thực hiện. Trong đó, cần chú trọng thực hiện quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; huy động nguồn lực đầu tư toàn xã hội.

Về xây dựng Đảng, đề nghị các địa phương, đơn vị tập trung đến 30/7/2020 cơ bản tổ chức xong đại hội Đảng bộ cấp huyện. Các đảng bộ, chi bộ đã tổ chức xong Đại hội cần sớm cụ thể hóa chương trình hành động, đưa nghị quyết vào cuộc sống; tiếp tục tháo gỡ khó khăn ở cơ sở; dồn sức thực hiện các phong trào thi đua; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội; giải quyết các vấn đề tồn đọng, đơn thư khiếu kiện.

Đối với Đại hội Đảng bộ tỉnh, các nội dung sẽ do Ban Thường vụ Tỉnh ủy chịu trách nhiệm thực hiện bài bản, kỹ lưỡng, minh bạch, khách quan.

Về nhiệm vụ trước mắt, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đơn vị, địa phương cần tập trung cao chủ động trong công tác phòng chống cháy rừng, chống hạn hán, dịch bệnh và chủ động chuẩn bị phòng chống thiên tai, lũ lụt... Ngoài ra, cần quan tâm triển khai hiệu quả, thiết thực các hoạt động hướng tới ngày Thương binh - liệt sỹ; đảm bảo an toàn, chất lượng trong tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia...

Thu Hà - Lê Tuấn