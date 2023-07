Nguyên Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh dâng hương tại Ngã ba Đồng Lộc

Trước anh linh các anh hùng, liệt sĩ, đoàn kính cẩn nghiêng mình, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn của các thế hệ cha anh đã hiến trọn tuổi thanh xuân, hy sinh vì độc lập dân tộc, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân. Các anh hùng, liệt sĩ mãi là tấm gương tiêu biểu cho lòng yêu nước, ý chí quật cường, cống hiến hy sinh cho lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Khắc ghi những cống hiến, hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ, đoàn công tác nguyện hứa tiếp tục nỗ lực phấn đấu, đoàn kết một lòng xây dựng đất nước ngày càng phát triển giàu mạnh, văn minh.