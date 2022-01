Nỗ lực xây dựng thị xã Kỳ Anh sớm trở thành thành phố trực thuộc tỉnh Hà Tĩnh

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh Trần Thế Dũng đề nghị thị xã Kỳ Anh tiếp tục bám sát các chủ trương của Trung ương, phát huy truyền thống đoàn kết thống nhất, tiếp tục xây dựng thị xã sớm trở thành thành phố trực thuộc tỉnh.

Sáng 6/1, Thị ủy Kỳ Anh tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2021; sơ kết 1 năm thực hiện Nghị quyết 02-NQ/ThU và triển khai nhiệm vụ năm 2022. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng tham dự hội nghị.

Năm 2021, Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Kỳ Anh đã ban hành 5 nghị quyết để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Đặc biệt, tập trung lãnh đạo triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 02-NQ/ThU, ngày 03/02/2021 của Ban Thường vụ Thị ủy về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp uỷ, sinh hoạt chi bộ giai đoạn 2021 - 2025”.

Việc thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/ThU đã góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm, rèn luyện kỹ năng cho đội ngũ cán bộ cấp ủy cơ sở, bí thư, phó bí thư và các chi ủy viên các chi bộ và toàn thể đảng viên. Bước đầu đã tạo được nền nếp, quy cũ, nghiêm túc, khoa học hơn trong việc tổ chức sinh hoạt chi bộ, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo tổ chức đảng ở cơ sở, thực sự trở thành hạt nhân lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị ở các địa phương.

Phó Bí thư Thường trực Thị uỷ Kỳ Anh Phan Duy Vĩnh báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Năm 2021 dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhất là tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp nhưng với sự lãnh đạo Đảng bộ, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của Nhân dân, thị xã Kỳ Anh có 11/15 chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt và vượt kế hoạch đã đề ra.

Kinh tế tiếp tục đạt được những kết quả quan trọng, nhiều dự án mới được triển khai; thu ngân sách vượt kế hoạch đề ra; văn hóa - xã hội đạt những kết quả tích cực; an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm; an ninh trật tự được giữ vững.

Năm 2021, thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 320 tỷ đồng, vượt 162,6% kế hoạch của tỉnh giao và vượt 117% kế hoạch thị xã đề ra. Tổng giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng ước đạt 72.824 tỷ đồng, đạt 104,97% kế hoạch, tăng 20,58% so với năm 2020; tổng giá trị sản xuất nông - lâm - ngư nghiệp là 499 tỷ đồng, tăng 7,25% so với năm 2020, đạt 104% kế hoạch...

Ông Nguyễn Xuân Hải - Bí thư Chi bộ TDP Hưng Hoà, phường Hưng Trí: Một số nơi sinh hoạt điểm về chuyên đề còn hình thức, việc chọn chủ đề sinh hoạt chưa phù hợp hoặc nặng về công tác chuyên môn.

Trên cơ sở phân tích những kết quả và hạn chế để rút ra bài học kinh nghiệm, hội nghị đã xác định nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022 là tiếp tục huy động cả hệ thống chính trị, phát huy tinh thần đoàn kết, quyết tâm phục hồi, phát triển kinh tế thích ứng linh hoạt, an toàn với dịch COVID-19. Giữ vững ổn định sản xuất nông nghiệp; tiếp tục tập trung cao chỉ đạo xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Phát triển công nghiệp gắn kết chặt chẽ với bảo vệ môi trường, thúc đẩy công nghiệp hỗ trợ; phục hồi và phát huy tiềm năng phát triển khu vực du lịch, dịch vụ.

Tăng cường các hoạt động xúc tiến, kêu gọi đầu tư. Đẩy mạnh cải cách hành chính; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Quan tâm phát triển văn hoá - xã hội; tăng cường ứng dụng khoa học - công nghệ; bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân. Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực. Bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội; giữ vững ổn định tình hình chính trị trên địa bàn.

Bí thư Đảng ủy phường Kỳ Thịnh Lê Văn Nga: Chế độ hỗ trợ đối với Bí thư, Phó Bí thư chi bộ thôn, TDP đã được quan tâm, nhưng phụ cấp đối với chi ủy viên hiện nay chưa có, do đó phần nào ảnh hưởng đến thực hiện nhiệm vụ.

Một số chỉ tiêu chủ yếu năm 2022: - Trên 80% tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; kết nạp 110 đảng viên mới; - 100% tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội cấp thị hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 90% tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội cấp xã hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. - Thu ngân sách trên địa bàn: 324,124 tỷ đồng; - Tỷ lệ lao động qua đào tạo: 74%; - Tỷ lệ hộ nghèo dưới 3,2%; tỷ lệ hộ cận nghèo dưới 4,8%...

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng đánh giá cao tính chủ động của BCH Đảng bộ, BTV Thị ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện các nhiệm vụ đề ra, đặc biệt là công tác tham mưu cho tỉnh các cơ chế, chính sách.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Thực hiện nhiệm vụ thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị thị xã Kỳ Anh tiếp tục bám sát các chủ trương của Trung ương, đặc biệt là tinh thần Kết luận số 21-KL/TW “Kết luận Hội nghị lần thứ 4 BCH Trung ương Đảng khóa XIII” về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Tiếp tục quán triệt hiệu quả, nâng cao chất lượng thực hiện các chủ trương, chính sách và xây dựng chương trình, kế hoạch sát với từng địa phương, ngành, lĩnh vực; triển khai thực hiện các nghị quyết bám sát với tình hình thực tiễn; cần làm tốt công tác nắm bắt, định hướng dư luận để đảm bảo tình hình ANTT trên địa bàn. Trong phát triển KT-XH, TX Kỳ Anh cần làm tốt công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch, xây dựng TX Kỳ Anh trở thành thành phố trực thuộc tỉnh vào cuối nhiệm kỳ (năm 2025) gắn với sự phát triển của KKT Vũng Áng. Quan tâm phát triển văn hóa đô thị; chủ động giải quyết các vấn đề môi trường; tạo điều kiện để các nhà đầu tư triển khai các dự án trên địa bàn; tiếp tục nâng cao công tác cải cách hành chính; sắp xếp, kiện toàn bộ máy hành chính; tập trung giải quyết các vấn đề tồn đọng kéo dài… Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy mong rằng, thị xã tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết thống nhất, nêu gương của cán bộ, đảng viên; thị xã phải thể hiện được vai trò là đô thị động lực của tỉnh, tiếp tục xây dựng thị xã Kỳ Anh trở thành thành phố công nghiệp - cảng biển trong tương lai. Năm 2022, dự báo còn nhiều khó khăn, thách thức, đòi hỏi Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân phải tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, tạo bước đột phá để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ II, sớm đưa thị xã Kỳ Anh trở thành thành phố trực thuộc tỉnh. Bí thư Thị uỷ Kỳ Anh Đặng Văn Thành Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng và Bí thư Thị ủy Kỳ Anh Đặng Văn Thành trao kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Dân vận” cho 2 cá nhân. Dịp này, Thị ủy Hà Tĩnh đã trao giấy khen cho 7 đảng bộ, chi bộ cơ sở; 17 chi bộ trực thuộc Đảng uỷ cơ sở và 36 cá nhân có thành tích trong công tác xây dựng Đảng năm 2021.

Thu Trang