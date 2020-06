Phường Hà Huy Tập đặt mục tiêu đạt phường văn minh đô thị kiểu mẫu vào năm 2025

Với tinh thần đoàn kết - dân chủ - đổi mới - phát triển, nhiệm kỳ 2020- 2025, Đảng bộ phường Hà Huy Tập (TP Hà Tĩnh) tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, huy động nguồn lực phấn đấu đến năm 2025 đạt các tiêu chí phường văn minh đô thị kiểu mẫu.

Sáng nay (15/6), Đảng bộ phường Hà Huy Tập tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ XX nhiệm kỳ 2020 – 2025. Cùng dự có Bí thư Thành ủy Dương Tất Thắng, các ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TP Hà Tĩnh.

Tranh thủ thuận lợi, khắc phục khó khăn, nhiệm kỳ qua, Đảng bộ và Nhân dân phường Hà Huy Tập đã cơ bản thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết đại hội Đảng bộ lần thứ XIX đề ra.

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng trưởng tỷ trọng thương mại, dịch vụ. Đến nay, toàn phường có 77 doanh nghiệp, 437 hộ sản xuất, kinh doanh, tăng 171 hộ so với đầu nhiệm kỳ, tạo việc làm cho 2.453 lao động có mức thu nhập ổn định. Tổng thu nhập bình quân đầu người ước đạt 54 triệu đồng/người/năm (tăng 18 triệu đồng so với đầu nhiệm kỳ).

Đồng chí Trương Quốc Hùng - Bí thư Đảng ủy phường nhiệm kỳ 2015 -2020 trình bày báo cáo chính trị tại đại hội.

Công tác quản lý quy hoạch, quản lý kiến trúc đô thị được phường tập trung quyết liệt. Công tác giải phóng mặt bằng được tập trung chỉ đạo; vận động, bàn giao mặt bằng đảm bảo tiến độ những công trình như: Trung tâm thương mại – văn phòng – nhà ở VinCom, chung cư Winhouse, Trường Mầm non Trung Kiên, Trường Mầm non Nguyễn Du Plus, đường Lê Duẫn, hạ tầng các khu dân cư…

Đồng chí Phạm Văn Đức - Phó Bí thư Đảng ủy phường nhiệm kỳ 2015 -2020 trình bày báo cáo kiểm điểm BCH Đảng bộ phường khóa XIX.

Trong nhiệm kỳ đã triển khai xây dựng 12 dự án xây dựng cơ bản 6 và 20 công trình thuộc chương trình mục tiêu do phường làm chủ đầu tư với tổng ngân sách trên 31 tỷ đồng.

Đặc biệt, công tác xây dựng “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị” được phường triển khai thực hiện có hiệu quả. Năm 2019, phường được công nhận phường đạt chuẩn văn minh đô thị. Tổng huy động nguồn lực để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, chỉnh trang đô thị đạt 336,5 tỷ đồng; trong đó, huy động nguồn lực từ Nhân dân để xây dựng phường văn minh đô thị đạt 14,39 tỷ đồng.

An ninh trật tự trên địa bàn được giữ vững. Chất lượng các hoạt động giáo dục, y tế ngày càng được nâng cao. Phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao trên địa bàn tiếp tục được duy trì, phát triển. Tỷ lệ hộ nghèo đầu nhiệm kỳ có 59 hộ chiếm 4,1% đến cuối nhiệm kỳ còn lại 25 hộ, chiếm 1,39 % .

Các đại biểu tham dự đại hội.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường, có nhiều chuyển biến tích cực. Đảng ủy phường đặc biệt chú trọng đến việc tuyên truyền, phổ biến các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương, tỉnh, thành phố đến 100% cán bộ, đảng viên. Trong đó, việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là việc làm thường xuyên, liên tục, lấy kết quả thực hiện làm thước đo, tiêu chí đánh giá cán bộ, đảng viên.

Nhiệm kỳ tới, Đảng bộ phường Hà Huy Tập đề ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 đạt các tiêu chí phường văn minh đô thị kiểu mẫu; thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 đạt trên 80 triệu đồng/năm; hàng năm thành lập mới 12 -15 doanh nghiệp, HTX; bình quân hàng năm kết nạp 4-5 đảng viên; xây dựng đảng bộ, chính quyền, MTTQ và các tổ chức đoàn thể hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó có 1 -2 năm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Chủ tịch UBND TP Hà Tĩnh Trịnh Văn Ngọc đề nghị Đảng bộ phường Hà Huy Tập tập trung phát triển kinh tế trên cơ sở lợi thế về thương mại, dịch vụ; nâng cao kỷ cương, kỷ luật, chất lượng đội ngũ cán bộ; tranh thủ sự hỗ trợ, hướng dẫn của cấp trên để thực hiện các nhiệm vụ…

Theo đó, phường xây dựng 3 chỉ tiêu đột phá gồm: huy động, sử dụng hiệu quả nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, đảm bảo các tiêu chí phường văn minh đô thị kiểu mẫu; đẩy mạnh cải cách hành chính; tập trung công tác quản lý trật tự đô thị, phát triển thương mại, dịch vụ, nông nghiệp đô thị gắn với lợi thế địa phương.

Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu BCH Đảng bộ phường Hà Huy Tập nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tại đại hội, đại biểu đã bầu 13 đồng chí vào BCH Đảng bộ phường Hà Huy Tập nhiệm kỳ 2020 – 2025, lấy phiếu giới thiệu nhân sự Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2020 -2025 đối với ông Trương Quốc Hùng - nguyên Bí thư Đảng ủy phường nhiệm kỳ 2015 -2020. Đồng thời, BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 -2025 cũng tiến hành họp phiên thứ nhất vào sáng nay.

Trong phiên làm việc buổi chiều, đại hội được nghe báo cáo kết quả họp BCH Đảng bộ phiên thứ nhất; bầu đoàn đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ TP Hà Tĩnh khóa XXI, thông qua dự thảo nghị quyết đại hội, thảo luận dự thảo Chương trình hành động của BCH Đảng bộ khóa XX…

Thành Chung