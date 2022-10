Tập trung cao cho các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội những tháng cuối năm

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng đề nghị các cấp, ngành, địa phương, đơn vị tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương, chú trọng cải cách hành chính, tập trung cao thực hiện nhiệm vụ phát triển sản xuất, phục hồi kinh tế, giải quyết các vấn đề tồn đọng...

Sáng 2/10, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức hội nghị lần thứ 21, nghe báo cáo tình hình KT-XH 9 tháng, triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2022; cho ý kiến về một số nội dung thuộc thẩm quyền. Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải chủ trì hội nghị. Tham dự có các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy và Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành.

Các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy tham dự hội nghị.

9 tháng năm 2022, trong bối cảnh nhiều khó khăn, tuy nhiên với sự chỉ đạo kịp thời, linh hoạt của cấp ủy, chính quyền và sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tình hình KT-XH của tỉnh đạt một số kết quả khá.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2022

Thu ngân sách toàn tỉnh đạt 14.364 tỷ đồng, đạt 88% dự toán, tăng 23% so với cùng kỳ năm 2021. Tổng vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội đạt hơn 29.000 tỷ đồng, bằng 67% kế hoạch, tăng 58% so với cùng kỳ. Giải ngân đạt gần 3.870 tỷ đồng, gần bằng 50% kế hoạch, cao hơn bình quân chung cả nước (cả nước ước đạt 46,7%).

Sản xuất trồng trọt đạt kết quả tích cực trong điều kiện gặp nhiều khó khăn. Tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm đạt trên 159.169 ha, tăng 0,17%; cây lâu năm đạt trên 32.089 ha, tăng 0,77% so với năm trước.

Hoạt động du lịch, thương mại - dịch vụ từng bước phục hồi. So với cùng kỳ 2021, doanh thu bán lẻ hàng hóa 9 tháng đạt gần 38.000 tỷ đồng, tăng gần 23%; dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch lữ hành đạt hơn 4.000 tỷ đồng, tăng gần 60%; dịch vụ vận tải, kho bãi đạt hơn 4.200 tỷ đồng, tăng hơn 21%.

Trong 9 tháng, toàn tỉnh có gần 1.100 doanh nghiệp thành lập mới, đạt cao nhất từ trước tới nay, tăng 39% số lượng so với cùng kỳ. Tỉnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư 15 dự án, trong đó, 13 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn gần 2.910 tỷ đồng, 2 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn 278 triệu USD.

Bí thư Huyện ủy Thạch Hà Nguyễn Thị Nguyệt: Báo cáo cần đánh giá thêm kết quả các đề án, kế hoạch, chương trình đã thực hiện trong thời gian qua.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội đạt nhiều kết quả tích cực. Giáo dục đại trà và mũi nhọn đều đạt kết quả cao. Các sự kiện chính trị, văn hóa lớn được tổ chức thành công.

Công tác an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân, chăm lo cho người nghèo, giải quyết việc làm… được quan tâm. Dịch bệnh COVID-19 cơ bản được kiểm soát. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; hoạt động đối ngoại được củng cố.

Tuy nhiên, trong 9 tháng năm 2022 vẫn còn một số chỉ tiêu tăng trưởng thấp hoặc giảm so với cùng kỳ như: tăng trưởng kinh tế ước đạt 0,85%, chỉ số sản xuất công nghiệp giảm 15%, kim ngạch xuất khẩu giảm 14% so với cùng kỳ 2021.

Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Trương Quang Long phân tích các khoản thu thuế góp phần đưa số thu ngân sách đạt cao.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung phân tích các kết quả đạt được, những mặt còn hạn chế, làm rõ khó khăn, nguyên nhân và thảo luận, đề xuất các giải pháp phát triển KT-XH những tháng cuối năm.

Để đạt kết quả cao nhất các chỉ tiêu, nhiều đại biểu cho rằng cần rà soát, đánh giá lại các chỉ tiêu và có kế hoạch, nhiệm vụ cụ thể cho từng lĩnh vực; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các dự án công nghiệp lớn; chủ động các phần việc sau khi quy hoạch tỉnh được phê duyệt; tập trung công tác giải phóng mặt bằng, giải ngân vốn đầu tư công…

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã cho ý kiến về kế hoạch vốn đầu tư các công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2022 - 2025 và năm 2022.

Trong 9 tháng, một số chỉ tiêu KT-XH đạt kết quả khả quan, đặc biệt là thu ngân sách. Giải ngân vốn đầu tư công tuy chưa đạt như mong muốn nhưng đã tăng nhanh trong những tháng gần đây. Một số dự án đầu tư được triển khai đảm bảo tiến độ. Các hoạt động lĩnh vực văn hóa – xã hội triển khai tốt. Tuy nhiên, cần nhìn nhận những chỉ tiêu còn thấp. Những tháng cuối năm, cần phải tập trung đẩy mạnh các lĩnh vực có thế mạnh để đạt kết quả cao nhất. Các địa phương vào cuộc xử lý các vấn đề vướng mắc, tồn đọng tại cơ sở. Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải

Thời gian tới, trong các nội dung chuẩn bị cho kỳ họp HĐND cuối năm, cần quan tâm vấn đề nâng mức hỗ trợ cho cán bộ công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố. Các địa phương chủ động sắp xếp bộ máy các đơn vị sự nghiệp hài hòa, không cứng nhắc; quan tâm vấn đề xử lý rác; thực hiện tốt quy chế phối hợp... Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng

Kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng ghi nhận sự nỗ lực của các cấp, ngành và những kết quả tích cực đạt được trong phát triển KT-XH trong 9 tháng qua.

Những tháng cuối năm, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp, ngành, địa phương, đơn vị tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương, chú trọng cải cách hành để nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, gây dựng niềm tin trong Nhân dân. Tập trung cao giải quyết các vấn đề tồn đọng theo hướng thành lập các tổ để xử lý từng công việc cụ thể, lưu ý chú trọng việc đối thoại công dân, tiếp công dân định kỳ.

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng kết luận hội nghị.

Rà soát các chỉ tiêu phát triển KT-XH, tập trung cao nhiệm vụ phát triển sản xuất, phục hồi kinh tế, đẩy mạnh thu ngân sách, thu hút đầu tư, xây dựng nông thôn mới; tập trung cho giải phóng mặt bằng để triển khai các dự án lớn.

Các địa phương, đơn vị phải tập trung cao việc chỉ đạo lĩnh vực văn hóa, củng cố bộ máy văn hóa cấp huyện, cấp cơ sở; tiếp tục thực hiện tốt các chương trình an sinh xã hội; tập trung cho công tác phòng chống thiên tai, dự báo tình huống liên quan sự an toàn hồ đập, an toàn của Nhân dân để có phương án chủ động; chú trọng công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực.

Các địa phương soát xét tổng thể cán bộ để bố trí hợp lý, vừa tạo nguồn, vừa thực hiện nghiêm các quy định của Trung ương.

Dịp này, Thường trực Tỉnh ủy đã tặng hoa chúc mừng đồng chí Lê Hồng Nhân - nguyên Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh vừa được bổ nhiệm giữ chức Phó Tư lệnh Quân khu 4, Bộ Quốc phòng và thăng quân hàm Thiếu tướng.

