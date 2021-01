Truyền thông quốc tế ấn tượng về những thành tựu của Việt Nam trước Đại hội XIII

Trước thềm đại hội, hàng loạt hãng truyền thông quốc tế lớn bảy tỏ ấn tượng về những thành tựu Việt Nam đạt được trong thời gian gần đây, trong đó có kiểm soát dịch Covid-19 tốt và giữ vững tốc độ phát triển kinh tế ổn định.

Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XIII diễn ra từ ngày 25/1 đến 2/2 đang thu hút sự quan tâm của dư luận cả trong và ngoài nước. Ngoài các hoạt động đưa tin về công tác chuẩn bị cho hội nghị, hàng loạt hãng truyền thông quốc tế lớn đều ấn tượng về những thành tựu Việt Nam đạt được trong thời gian gần đây, trong đó có kiểm soát dịch Covid-19 tốt và giữ vững tốc độ phát triển kinh tế ổn định.

Với dòng tít “Việt Nam sẵn sàng cho Đại hội Đảng”, tờ Bưu điện Phnompenh nhấn mạnh đến hoạt động chuẩn bị của Việt Nam cho Đại hội Đảng lần thứ XIII. Báo này trích thông báo của Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Mạnh Hùng - Giám đốc Trung tâm Báo chí Đại hội XIII nhấn mạnh, công tác chuẩn bị cơ sở vật chất cho Trung tâm Báo chí Đại hội cơ bản đã hoàn tất, tạo điều kiện thuận lợi cho báo chí trong và ngoài nước tác nghiệp. Bưu điện Phnompenh trước đó cũng đưa tin về các hoạt động diễn tập của các lực lượng vũ trang Việt Nam chuẩn bị cho Đại hội Đảng.

Kiểm soát Covid-19 tốt và tốc độ tăng trưởng ổn định là điểm nhấn của các báo quốc tế đề cập bối cảnh diễn ra Đại hội Đảng lần thứ XIII của Việt Nam. Trên trang web asiamediacentre.org.nz, ông Murat Ungor- Đại học Otago (New Zealand) khẳng định, Việt Nam bắt đầu nổi lên như một quốc gia châu Á mới nhất với vị thế ngày càng vững chắc trong khu vực và tiềm năng tăng trưởng kinh tế cao trong tương lai. Với tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) 7% trong năm 2019, Việt Nam là một trong những quốc gia có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất trong khu vực. Thương mại quốc tế cũng được tự do hóa, với việc ký kết nhiều hiệp định thương mại tự do, đồng thời cho biết Ngân hàng Thế giới coi Việt Nam là một trong những quốc gia mới nổi năng động nhất ở Đông Á. Việt Nam cũng phản ứng nhanh chóng và hiệu quả với đại dịch Covid-19.

Đây cũng là nhận định của Nhà kinh tế học thuộc Hãng phân tích UBS Research- ông Edward Teather chia sẻ trên trang CNBC nhận định: “Việt Nam đang gánh chịu những mất mát từ tác động của Covid-19 nhưng vẫn là một trong những điểm sáng nhất trong khu vực. Việt Nam đang phát triển và có vị trí tốt để tiếp tục chiếm thị phần toàn cầu trong lĩnh vực xuất khẩu trong tương lai. Vì vậy triển vọng khá là sáng sủa so với mặt bằng chung của khu vực.

Báo The Sunday Times của Singapore cũng vừa đăng bài viết nhận định, Việt Nam đang chuẩn bị cho một sự kiện chính trị quan trọng trong điều kiện thuận lợi mà không nhiều quốc gia trên thế giới hiện nay có được. Những điều kiện thuận lợi bao gồm tình hình Covid-19 được kiểm soát tốt trong khi khi tốc độ tăng trưởng kinh tế được dự báo “tiến nhanh” hơn các nước trong khu vực. Việt Nam thậm chí ngày càng hấp dẫn các nhà đầu tư nước ngoài hơn, đặc biệt khi Việt Nam vừa ký hiệp định thương mại tự do (FTA) với Liên minh châu Âu (EU). Bên cạnh đó, nỗ lực chống tham nhũng ở cấp cao cũng đã giúp nâng cao uy tín của Đảng Cộng sản Việt Nam trong nhân dân.

Truyền thông Nga mấy ngày qua đưa tin về sự chuẩn bị của Việt Nam cho Đại hội Đảng lần thứ XIII cũng như những thành tựu của đất nước trong các lĩnh vực chính trị, xã hội và kinh tế và đối ngoại. Bài báo đăng trên tờ Pravda (Sự thật) nhấn mạnh mục tiêu và nhiệm vụ chiến lược chính của Đảng là phát triển đất nước ấm no, hạnh phúc. Tác giả Piotr Tsvetov đánh giá cao quyết tâm của lãnh đạo Đảng Việt Nam trong việc xử lý nghiêm minh các sai phạm, từ cách chức, khai trừ Đảng đến truy tố, xét xử trên tinh thần “không có vùng cấm”.

Trong khi đó, Chủ tịch Hội đồng chuyên gia của Quỹ Nghiên cứu Á-Âu Grigory Trofimchuk, trong bài viết đăng trên infox.ru - một trong những tờ báo điện tử hàng đầu của Nga nhấn mạnh, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu ấn tượng trên các lĩnh vực. Việt Nam đang đi đúng hướng và trở thành tấm gương cho nhiều quốc gia. Bài báo cũng khẳng định Việt Nam đã có những điều chỉnh phù hợp trong quá trình Đổi mới để hoàn thiện nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, từ đó giúp nền kinh tế phát triển ổn định bất chấp đại dịch, nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trong khu vực và quốc tế./.

Theo VOV