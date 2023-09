Vang mãi bản hùng ca!

Tinh thần, giá trị của Tuyên ngôn Độc lập mãi mãi là động lực quan trọng cổ vũ toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta đoàn kết một lòng, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, giành được nhiều thành tựu to lớn trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Cách đây 78 năm, Cách mạng tháng Tám thành công. Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội), Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á. Tuyên bố với thế giới về nền độc lập của dân tộc, Người khẳng định: "Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập và sự thật đã thành một nước tự do, độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy!".

Tuyên ngôn Độc lập là bản anh hùng ca vĩ đại mở đầu một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội ở nước ta, với sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam). Những giá trị tư tưởng của Tuyên ngôn Độc lập là trường tồn và trở thành cơ sở lý luận, thực tiễn vững chắc, kết thành sức mạnh to lớn để dân tộc Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, liên tục giành từ thắng lợi này đến thắng lợi khác trong các cuộc chiến tranh vệ quốc và nhiều thành quả trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước.

Việt Nam hôm nay, được thế giới biết đến là quốc gia có chế độ chính trị ổn định, kinh tế - xã hội phát triển nhanh, quốc phòng - an ninh được giữ vững, sẵn sàng mở rộng quan hệ ngoại giao với các nước vì lợi ích chung của các quốc gia, dân tộc. Việt Nam đã có quan hệ ngoại giao với 191 trong 193 quốc gia thành viên Liên hợp quốc; thiết lập khuôn khổ quan hệ ổn định, lâu dài với 30 đối tác chiến lược và toàn diện; tạo nền tảng vững chắc để cùng các nước nâng tầm hợp tác vì lợi ích của mỗi nước, vì hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, Hà Tĩnh đã phát huy truyền thống cách mạng, lập nhiều thành tích xuất sắc trong các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc, đóng góp xứng đáng vào thắng lợi vẻ vang của dân tộc. Trong công cuộc đổi mới, từ một tỉnh nghèo, Hà Tĩnh đã vượt lên giành được nhiều thành tựu đáng tự hào.

Hà Tĩnh đã phát huy truyền thống cách mạng, vượt lên giành được nhiều thành tựu đáng tự hào.

Đặc biệt, nửa đầu nhiệm kỳ 2020-2025, trong bối cảnh dịch Covid-19 bùng phát, thiên tai hoành hành... để lại những hậu quả nặng nề trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, tuy nhiên, bám sát Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, sự điều hành linh hoạt, hiệu quả của các cấp chính quyền và sự đồng thuận của toàn dân, Hà Tĩnh đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức chưa từng có. Kinh tế phục hồi nhanh và đảm bảo đà tăng trưởng. Quy hoạch tỉnh được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, mở đường lớn để Hà Tĩnh thực hiện các mục tiêu chiến lược, hiện thực hóa khát vọng trở thành tỉnh khá của cả nước. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội tiếp tục đạt được nhiều kết quả nổi bật. 5 chương trình trọng điểm, 3 mũi đột phá chiến lược được tập trung chỉ đạo. Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số được đẩy mạnh; đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân được cải thiệt rõ nét; các chỉ tiêu, mục tiêu của nhiệm kỳ 2020-2025 được thực hiện đúng lộ trình...

Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã vạch rõ những định hướng phát triển của từng ngành, lĩnh vực ưu tiên đầu tư vào địa bàn. Theo đó, lĩnh vực công nghiệp sẽ phát triển theo chiều sâu, tạo bước đột phá trong nâng cao năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh của sản phẩm.

Vui với những thành tựu hôm nay, chúng ta không thể quên công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và các thế hệ cha anh đã hy sinh xương máu để bảo vệ nền độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân. Trong bối cảnh tình hình quốc tế có nhiều diễn biến phức tạp hiện nay, càng khẳng định sâu sắc giá trị của độc lập, tự do và càng thấm thía hơn tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền con người và quyền của mỗi dân tộc. Hơn bao giờ hết, chân lý “Không có gì quý hơn độc lập, tự do” càng được tỏa sáng trong ý nghĩ, tư tưởng, tình cảm, hành động của mỗi người dân và của cả dân tộc.

Phát huy tinh thần Cách mạng tháng Tám và tư tưởng bất diệt của Hồ Chí Minh về quyền con người, quyền dân tộc trong bản Tuyên ngôn Độc lập, Đảng bộ và Nhân dân Hà Tĩnh nguyện đoàn kết, đồng lòng, tiếp bước cha anh, nỗ lực cống hiến, xứng đáng là thế hệ tiếp nối sự nghiệp vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các vị lãnh đạo tiền bối; kiên quyết, kiên trì phấn đấu không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân; thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra; góp phần bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa.

Tin liên quan: Vang mãi bài ca người lính 76 năm ra đời và trưởng thành, Quân đội nhân dân Việt Nam đã thực sự là một lực lượng quan trọng trong tiến trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Hôm nay, trong cảnh thanh bình, các thế hệ người lính lại nhìn về quá khứ để tự hào và yêu thêm lý tưởng của mình, để lại hát vang khúc quân hành của người chiến sỹ…

Vang mãi bài ca Đồng Lộc Ngã ba Đồng Lộc (thị trấn Đồng Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh) một thời chìm trong “mưa bom, bão đạn” nay đã trở thành điểm du lịch tâm linh hấp dẫn người dân mọi miền Tổ quốc, là địa chỉ đỏ bồi đắp lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ Việt Nam.

Hà Tĩnh