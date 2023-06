Vũ Quang cần tiếp tục thực hiện hiệu quả các nghị quyết, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải đề nghị, huyện Vũ Quang cần tập trung xây dựng Đảng bộ huyện trong sạch, vững mạnh, coi đây là nhiệm vụ then chốt, bảo đảm nguyên tắc cấp ủy lãnh đạo, chính quyền quản lý; thực hiện có hiệu quả các mục tiêu về phát triển KT-XH, xây dựng NTM.

Sáng 30/5, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Vũ Quang tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải, Thượng tá Nguyễn Xuân Thắng - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh và đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành cùng dự.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải và lãnh đạo các ban, ngành cấp tỉnh cùng dự.

Thời gian qua, Vũ Quang đã tập trung xây dựng Đảng và củng cố hệ thống chính trị vững mạnh. Theo đó, công tác giáo dục chính trị tư tưởng đã được tăng cường và có nhiều đổi mới. Việc sắp xếp, kiện toàn bộ máy và công tác cán bộ được thực hiện đúng quy trình, quy định, theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Công tác quản lý, phát triển Đảng được quan tâm, đã kết nạp Đảng cho 180 quần chúng ưu tú (bằng 45% chỉ tiêu cả nhiệm kỳ).

Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng được thực hiện thường xuyên, nghiêm túc. Việc xem xét thi hành kỷ luật trong Đảng đảm bảo đúng phương hướng, phương châm, thủ tục, xử lý nghiêm minh, kịp thời những tổ chức đảng và đảng viên vi phạm.

Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ Vũ Quang Nguyễn Thiều Quang báo cáo đánh giá kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Công tác dân vận của Đảng được quan tâm chỉ đạo cả về chiều rộng lẫn chiều sâu; tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ dân vận của Đảng trên cơ sở phát huy thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, xây dựng mô hình dân vận khéo. Trong nhiệm kỳ đã tổ chức được 43 cuộc đối thoại chuyên đề giữa người đứng đầu các cấp ủy với Nhân dân.

Đặc biệt, trong số 37 chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra, có 21 chỉ tiêu ước đạt; 11 chỉ tiêu dự báo không đạt; 3 chỉ tiêu chưa đánh giá và 2 chỉ tiêu không đánh giá.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH được tăng cường, sâu sát, hiệu quả. Tổng giá trị sản xuất các ngành kinh tế bình quân 3 năm (giai đoạn 2020 - 2022) đạt 3.459,1 tỷ đồng (bằng 75,55% so với bình quân nghị quyết và đạt 131,94% so với bình quân nhiệm kỳ trước). Thu nhập bình quân đầu người đạt 46,97 triệu đồng (tăng 7,27 triệu đồng so với năm 2020).

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Đức Lĩnh Nguyễn Xuân Tịnh tham luận chủ đề: phát huy tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

Xây dựng NTM có nhiều kết quả đột phá về mô hình sản xuất, xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng, chỉnh trang bộ mặt nông thôn. Hiện, trên địa bàn có 5/9 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; 66 thôn đạt chuẩn khu dân cư kiểu mẫu; có 1.577 vườn mẫu; 13 sản phẩm OCOP 3 sao…

Lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, chăm lo nên phát triển khá toàn diện; đời sống tinh thần, sức khỏe, dân trí của Nhân dân không ngừng được nâng lên; quốc phòng - an ninh được giữ vững; an sinh xã hội được đảm bảo...

Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Quang Phan Hồng Yến tham luận chủ đề: công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH; thực hiện đạt và vượt các mục tiêu, chỉ tiêu, các đột phá Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đề ra.

Thời gian tới, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Vũ Quang tiếp tục tăng cường công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; phát huy đại đoàn kết dân tộc, gắn thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vân khéo” và các phong trào thi đua yêu nước trong các tầng lớp nhân dân; xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh, góp phần triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa V và nghị quyết đại hội các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Về lãnh đạo, chỉ đạo phát triển KT-XH, Đảng bộ huyện Vũ Quang sẽ tập trung mở rộng quy mô, diện tích, thực hiện chỉnh trang đồng ruộng, tích tụ ruộng đất, gắn với tăng tỷ lệ cơ giới hóa, ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ, giống mới trong sản xuất. Thực hiện sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ và tiêu chuẩn hữu cơ trên cây ăn quả và một số sản phẩm chủ lực...

Bí thư Huyện ủy Vũ Quang Nguyễn Thị Việt Hà làm rõ thêm một số vấn đề tại hội nghị; đồng thời, giao nhiệm vụ cho các cấp, ngành thực hiện từ nay đến hết nhiệm kỳ.

Tại hội nghị, đại biểu cũng đã thẳng thắn chỉ ra những vấn đề còn tồn tại như: việc xây dựng chương trình hành động, kế hoạch triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị của cấp trên thiếu kịp thời; vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của một số tổ chức cơ sở đảng còn hạn chế, chất lượng sinh hoạt chi bộ chưa có nhiều đổi mới, vẫn còn lồng ghép nhiều, ít sinh hoạt chuyên đề.

Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu trong cơ cấu kinh tế đầu nhiệm kỳ còn đạt thấp; cơ cấu các ngành kinh tế có sự dịch chuyển song còn chậm so với yêu cầu; sản xuất nông nghiệp nhìn chung ổn định nhưng quy mô còn nhỏ, liên kết thiếu bền vững. Chương trình chuyển đổi số trong sản xuất nông nghiệp mới chỉ là bước đầu, chưa có các sản phẩm cụ thể.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải đề nghị, thời gian tới, huyện Vũ Quang cần tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện hiệu quả các nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về phát triển KT-XH; thường xuyên kiểm tra đánh giá việc thực hiện các nghị quyết.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải phát biểu tại hội nghị.

Về mục tiêu phấn đấu trở thành huyện NTM nâng cao trong nhiệm kỳ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, với nền tảng đã có, nếu kế thừa, phát huy tốt những kết quả đã đạt được và có quyết tâm cao, nỗ lực lớn, cách làm sáng tạo, mục tiêu đó có thể đạt được. Đặc biệt, địa phương phải phát huy nội lực của huyện, của từng xã, thôn xóm, tổ liên gia và vai trò chủ thể của người dân là yếu tố quyết định để đưa phong trào xây dựng NTM phát triển đồng đều hơn, toàn diện hơn trong toàn huyện.

Tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại ngành nông nghiệp, tổ chức lại sản xuất theo hướng liên kết; khai thác tiềm năng lợi thế về rừng và đất vườn đồi; đẩy mạnh phát triển kinh tế hộ; phát triển diện tích rừng trồng đạt tiêu chuẩn FSC; phát triển nuôi cá lồng bè, tạo thương hiệu sản phẩm cá hồ Ngàn Trươi...

Chủ động nghiên cứu, xây dựng quy hoạch, kế hoạch để thu hút các nguồn lực phát triển du lịch, dịch vụ, hạ tầng đô thị, thương mại. Xúc tiến đầu tư phát triển du lịch khu vực lòng hồ Ngàn Trươi gắn với Vườn Quốc gia Vũ Quang, kết nối trục phát triển phía Tây của tỉnh.

Về lĩnh vực văn hoá - xã hội, địa phương cần đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục, huy động tối đa các nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở vật chất; nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, chăm sóc sức khoẻ Nhân dân; thực hiện tốt an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững; tiếp tục xác định cải cách hành chính, chuyển đổi số là nhiệm vụ đột phá để phục vụ Nhân dân, phát triển KT-XH.

Về quốc phòng - an ninh, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, Vũ Quang là địa bàn rất quan trọng về quốc phòng - an ninh, có tuyến biên giới chung với nước bạn Lào, vì vậy, bảo đảm quốc phòng, an ninh là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên; xử lý kịp thời các sự việc phát sinh tại cơ sở...

Đối với công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, cần tập trung xây dựng Đảng bộ huyện trong sạch, vững mạnh là nhiệm vụ then chốt; bảo đảm nguyên tắc cấp ủy lãnh đạo, chính quyền quản lý. Quan tâm chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ cơ sở; ngay từ bây giờ phải chủ động chuẩn bị thật tốt công tác cán bộ cho nhiệm kỳ tới. Làm tốt công tác tư tưởng, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, để cán bộ công chức yên tâm công tác, cống hiến lâu dài ở Vũ Quang.

Tăng cường và nâng cao hiệu lực công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Ngoài ra, cần hết sức chú trọng công tác dân vận, nhất là dân vận chính quyền, làm sao để dân hiểu, đồng thuận thực hiện chủ trương chính sách. Quan tâm hơn nữa công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp.

Văn Chung