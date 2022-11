Xây dựng tổ chức Đoàn ở Hà Tĩnh vững mạnh về tư tưởng, chính trị, tổ chức và hành động

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng đề nghị các cấp bộ Đoàn ở Hà Tĩnh tập trung chăm lo củng cố, xây dựng tổ chức thực sự vững mạnh cả về tư tưởng, chính trị, tổ chức và hành động; tạo môi trường để cán bộ, đoàn viên, thanh niên rèn luyện, cống hiến, hoàn thiện mình.

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng và Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải chủ trì hội nghị.

Sáng 11/11, Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức hội nghị đối thoại giữa Thường trực Tỉnh ủy với đảng viên trẻ và cán bộ, đoàn viên, thanh niên với chủ đề “Xây dựng tổ chức Đoàn, Hội vững mạnh; thúc đẩy khát vọng cống hiến và tinh thần sáng tạo, khởi nghiệp của thanh niên Hà Tĩnh”. Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng và Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải chủ trì hội nghị. Cùng dự hội nghị có Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Võ Hồng Hải, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Văn Hùng, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Trương Thanh Huyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu và đại diện các sở, ngành. Hội nghị được tổ chức từ điểm cầu UBND tỉnh đến 229 điểm cầu huyện, xã với sự tham dự của hơn 7.700 đại biểu.

Đại biểu dự hội nghị.

Phát biểu đặt vấn đề tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng khẳng định ý nghĩa quan trọng của hội nghị đối thoại nhằm cung cấp thông tin, chia sẻ cho thanh niên về các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; lắng nghe tâm tư, nguyện vọng; giải đáp, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc; tiếp thu những đề xuất, kiến nghị của đảng viên trẻ, cán bộ, đoàn viên, thanh niên tỉnh nhà.

Đây cũng là diễn đàn để thanh niên Hà Tĩnh thể hiện trí tuệ, nhiệt huyết, phát huy vai trò, trách nhiệm, thế mạnh trên các lĩnh vực, tham gia thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp và các nhiệm vụ chính trị quan trọng của tỉnh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng phát biểu đặt vấn đề tại hội nghị.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các đại biểu thanh niên mạnh dạn, thẳng thắn kiến nghị, đề xuất; trên cơ sở đó, chủ trì hội nghị sẽ giải đáp, trao đổi, phân công lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan làm rõ những vấn đề mà các đảng viên trẻ, cán bộ, đoàn viên, thanh niên quan tâm.

Cơ chế, chính sách nào để tuổi trẻ lập nghiệp, cống hiến?

Đại biểu thanh niên tham dự hội nghị đối thoại.

Tại buổi đối thoại, đại biểu đảng viên trẻ, cán bộ, ĐVTN các điểm cầu đã trao đổi nhiều nội dung xoay quanh chủ trương, chính sách hỗ trợ thanh niên vay vốn khởi nghiệp; cơ chế hỗ trợ thanh niên phát triển sản xuất theo hướng nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ; xã hội hóa nguồn lực xây dựng quỹ hỗ trợ thanh niên Hà Tĩnh khởi nghiệp; những giải pháp nhằm giải quyết việc làm, đào tạo lao động trẻ; cơ chế khuyến khích, hỗ trợ ĐVTN tham gia các hoạt động nghiên cứu sáng tạo và đưa các ý tưởng, sáng tạo vào ứng dụng thực tiễn; hỗ trợ thanh niên yếu thế, thanh niên khuyết tật lập thân, lập nghiệp…

Anh Đặng Văn Cường - Chủ tịch HTX Thành Sen mong muốn tỉnh quan tâm các chương trình tín dụng ưu đãi hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp.

Liên quan đến công tác phát triển Đảng, đào tạo thế hệ trẻ, đại biểu cũng bày tỏ những băn khoăn về quy định, tiêu chuẩn kết nạp đảng viên trong trường học; việc tạo điều kiện, cơ chế cho cán bộ, công chức, viên chức trẻ được học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị.

Mạnh dạn nêu ra những bất cập trong mốc thời gian tổ chức các kỳ thi tuyển công chức, đại biểu cũng đề xuất thời gian, hình thức thi tuyển công chức nói riêng và cơ chế đặc thù đối với cán bộ đoàn để tạo nguồn cán bộ thường xuyên hơn và tuyển dụng được những cán bộ vừa có cả kiến thức và tố chất, kỹ năng hoạt động đoàn, hội.

Điểm cầu xã Mai Phụ (Lộc Hà).

Đại biểu thanh niên cũng quan tâm đến việc cung cấp thông tin chính thống từ các cơ quan chức năng đối với các vụ việc “nóng”, được dư luận quan tâm; đồng thời mong muốn tỉnh tiếp tục quan tâm triển khai các giải pháp phát huy hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Đồng chí Nguyễn Văn Trung - Giảng viên Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh: "Mong muốn tỉnh có giải pháp nâng cao sức khỏe tinh thần, giáo dục giới tính cho thanh thiếu niên".

Phân tích thực trạng xu hướng gia tăng tình trạng người trẻ bị trầm cảm, tự tử hay rối loạn tâm thần (trong đó, nguyên nhân lớn do sử dụng các chất kích thích, ma túy đá, thuốc lá điện tử) và tỷ lệ thanh thiếu niên mang thai ngoài ý muốn, bị xâm hại tình dục, tình trạng mất cân bằng giới khá cao, đại biểu thanh niên mong muốn tỉnh có giải pháp gì để nâng cao sức khỏe tinh thần, giáo dục giới tính cho thanh thiếu niên.

Từ thực tiễn cơ sở, đại biểu cũng chia sẻ trăn trở về số vụ và số trẻ em bị đuối nước hằng năm, theo đó, đề xuất tỉnh xem xét đưa môn bơi vào môn học thể dục chính khóa, bắt buộc trong trường học cũng như đưa tiêu chí bể bơi vào tiêu chí cứng gắn với xây dựng nông thôn mới để ưu tiên nguồn lực đầu tư.

Đoàn viên Nguyễn Thị Cẩm Tú - phường Hà Huy Tập phát biểu từ điểm cầu TP Hà Tĩnh: "Mong muốn tỉnh có giải pháp chấn chỉnh tình trạng quán hàng, tụ điểm vui chơi cung cấp, bán bia rượu, thuốc lá cho người dưới 18 tuổi".

Các ý kiến cũng mong muốn tỉnh có các giải pháp tăng cường công tác quản lý văn hóa, đặc biệt là văn hóa ngoại nhập; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, an toàn cho thanh thiếu nhi; việc quản lý trang mạng xã hội; cơ hội việc làm trong các khu kinh tế, khu công nghiệp trên địa bàn; phát triển tổ chức đoàn trong doanh nghiệp...

Điểm cầu trực tuyến tại huyện Hương Sơn.

Quan tâm, tạo điều kiện để thanh niên phát huy sức trẻ, trí tuệ

Trả lời các kiến nghị, đề xuất của đại biểu liên quan đến công tác phát triển Đảng và đào tạo cán bộ trẻ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Võ Hồng Hải khẳng định: Quan tâm công tác phát triển Đảng, đặc biệt là với đối tượng ĐVTN, học sinh và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trẻ là nội dung luôn được tỉnh quan tâm, thực hiện trong mỗi giai đoạn.

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Võ Hồng Hải trả lời các nội dung đại biểu thanh niên kiến nghị.

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy cũng thông tin rõ hơn với đại biểu về các quy định của Trung ương, của tỉnh về tiêu chuẩn kết nạp Đảng; các quy định về phân cấp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ về trình độ lý luận chính trị và chuyên môn, nghiệp vụ.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Văn Hùng: “Mỗi đảng viên trẻ, cán bộ đoàn, ĐVTN phải là một báo cáo viên, tuyên truyền viên tích cực góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.”

Bày tỏ vui mừng trước sự quan tâm của thế hệ trẻ đến công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Văn Hùng chia sẻ: Thời gian qua, việc cung cấp thông tin các vấn đề nóng, vấn đề dư luận quan tâm đã được các cơ quan chức năng thực hiện rất kịp thời. Tuy nhiên, đây cũng là thông tin các thế lực thù địch tập trung chống phá, gây chia rẽ, đặc biệt trong bối cảnh bùng nổ thông tin, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin trái chiều, thông tin xấu độc.

Các đại biểu tập trung lắng nghe ý kiến của lãnh đạo tỉnh.

Theo đồng chí Hà Văn Hùng, để đấu tranh phản bác các thông tin xấu độc, ngoài vai trò của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các cơ quan chức năng, hơn ai hết, tổ chức đoàn với vai trò là đội dự bị của Đảng, trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên, cần tổ chức nhiều hoạt động bổ ích, ý nghĩa để tạo môi trường cho ĐVTN rèn luyện, trưởng thành, nâng cao nhận thức, trách nhiệm; tăng cường tập hợp ĐVTN tham gia các tổ chức đoàn, hội; mỗi đảng viên trẻ, cán bộ đoàn, ĐVTN cần phải là một báo cáo viên, tuyên truyền viên tích cực góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu chia sẻ các chủ trương, chính sách đến đại biểu thanh niên.

Đối với các kiến nghị, đề xuất của đại biểu thanh niên về chính sách hỗ trợ khởi nghiệp, sáng tạo, giải quyết việc làm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu và lãnh đạo các sở, ngành: Tài chính, Công thương, KH&ĐT, TN&MT, LĐ-TB&XH; Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh đã thông tin chi tiết về các chủ trương, chính sách của tỉnh về hỗ trợ chính sách khởi nghiệp về nhân lực, nguồn vốn; về nâng cao chất lượng dạy nghề, giải quyết việc làm; phát triển thị trường lao động...

Giám đốc Sở KH&ĐT Trần Việt Hà chia sẻ những định hướng phát triển lớn của tỉnh theo quy hoạch tỉnh.

Đại biểu ngành cấp tỉnh cũng chia sẻ về những định hướng phát triển lớn của tỉnh theo Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; từ đó, mở ra cơ hội để thế hệ trẻ mạnh dạn xung kích, đi đầu trong lựa chọn hướng đi khởi nghiệp, lập nghiệp.

Quang cảnh hội nghị.

Liên quan đến những trăn trở của đại biểu đối với lĩnh vực văn hóa, xã hội, lãnh đạo các sở, ngành đã phân tích làm rõ thực trạng. Các đại biểu tỉnh khẳng định, các đơn vị liên quan sẽ tăng cường vai trò quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực; đồng thời mong muốn thế hệ trẻ cần bản lĩnh, trách nhiệm trong thực hiện các nhiệm vụ, nêu cao tinh thần trong gìn giữ, phát huy truyền thống văn hóa, góp phần xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc…

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy trò chuyện với ĐVTN bên lề hội nghị.

Thanh niên đóng góp vai trò to lớn đối với sự phát triển của tỉnh

Kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng khẳng định vai trò to lớn của lực lượng thanh niên trong mọi giai đoạn đối với sự phát triển của đất nước nói chung, sự phát triển của tỉnh nói riêng.

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng gửi gắm niềm tin, kỳ vọng vào thế hệ trẻ tỉnh nhà.

Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao đóng góp của thanh niên tỉnh nhà trên các lĩnh vực, đặc biệt trong phong trào xung kích, tình nguyện vì cộng đồng, tham gia phát triển kinh tế, tạo nguồn cán bộ, xây dựng Đảng...

Bên cạnh kết quả đạt được, Bí thư Tỉnh ủy cũng bày tỏ trăn trở trước thực trạng hiện nay một bộ phận thanh thiếu nhi có lối sống thực dụng, thích hưởng thụ, giảm sút niềm tin, thiếu lý tưởng và khát vọng, sa vào tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật; một số phong trào, cuộc vận động của tổ chức đoàn thiếu sức hút, thiếu chiều sâu; sinh hoạt chi đoàn còn nặng về hành chính, trao đổi “một chiều”, thụ động; thiếu hụt đội ngũ cán bộ Đoàn...

Phân tích bối cảnh thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị tổ chức Đoàn, hội, đội phải làm tốt hơn nữa giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ, gắn với đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

“Tổ chức Đoàn phải trăn trở, đề ra các giải pháp để khôi phục, lưu giữ, truyền bá các giá trị văn hóa, dân ca ví giặm, hát ru...; phải hết sức quan tâm ngăn chặn, phòng ngừa, đẩy lùi những biểu hiện lệch chuẩn văn hóa” - Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh.

Các đại biểu lắng nghe chỉ đạo của Bí thư Tỉnh uỷ.

Bên cạnh đó, cần tập trung chăm lo củng cố, xây dựng tổ chức Đoàn thực sự vững mạnh cả về tư tưởng, chính trị, tổ chức và hành động; phải tạo môi trường để cán bộ, đoàn viên, thanh niên rèn luyện, cống hiến, hoàn thiện mình. Phong trào của Đoàn phải có trọng tâm, trọng điểm; phải phát hiện, nhân rộng và lan tỏa các điển hình tiên tiến, các mô hình hay, cách làm sáng tạo trong công tác đoàn, hội và phong trào thanh thiếu nhi. Xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn, hội thực sự là người bạn gần gũi của thanh niên, sẵn sàng cống hiến, xả thân.

Thường xuyên bổ sung, giới thiệu đoàn viên, thanh niên ưu tú, cán bộ trẻ cho Đảng và hệ thống chính trị; tạo điều kiện để cán bộ, đoàn viên, thanh niên tham gia bảo vệ Đảng, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên; tạo điều kiện để thanh niên học tập, lao động, sản xuất kinh doanh; xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; ứng phó với biến đổi khí hậu; tham gia công tác an sinh xã hội; chuyển đổi số; giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính; bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông. Tiếp tục kế thừa truyền thống, đoàn kết, hợp tác chặt chẽ với thanh niên các tỉnh của nước bạn Lào, góp phần không ngừng vun đắp mối quan hệ bền chặt Việt Nam - Lào.

Thường xuyên quan tâm công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên nhi đồng; chú trọng công tác kết nạp đoàn, đội, tạo môi trường để thanh thiếu nhi rèn luyện, trưởng thành.

Bí thư Tỉnh ủy bày tỏ tin tưởng, với nhiệt huyết tràn đầy, với nghị lực và ý chí vươn lên, được sống trong môi trường đổi mới, tổ chức đoàn sẽ tiếp tục có những bước phát triển.

Tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy và các đại biểu cấp tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Nguyễn Ny Hương khẳng định: Ban Thường vụ Tỉnh đoàn lĩnh hội đầy đủ ý kiến phát biểu chỉ đạo, định hướng của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, đặc biệt là những nhiệm vụ đặt ra đối với tổ chức Đoàn các cấp, những thông điệp đối với từng đối tượng cán bộ, đoàn viên, thanh niên trên các lĩnh vực.

Bí thư Tỉnh đoàn Nguyễn Ny Hương phát biểu tiếp thu các ý kiến chỉ đạo.

Bí thư Tỉnh đoàn đề nghị các đảng viên trẻ, cán bộ, ĐVTN lĩnh hội và lan tỏa tinh thần hội nghị; từ đó cụ thể hóa, triển khai thực hiện trong thời gian tới nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Đoàn, hội và phong trào thanh thiếu nhi nhằm đáp ứng yêu cầu đặt ra.

Nhóm P.V