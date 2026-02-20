Liên tiếp xảy ra tai nạn giao thông trên cao tốc và quốc lộ 1 đoạn qua Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Trong sáng 20/2 (mùng 4 Tết), liên tiếp xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông trên cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng và quốc lộ 1 đoạn qua Hà Tĩnh.
Lúc 9h15' ngày 20/2 (mùng 4 Tết Nguyên đán Bính Ngọ), xe ô tô mang BKS 37K - 259.xx lưu thông trên quốc lộ 1 tuyến tránh Hồng Lĩnh theo hướng Bắc - Nam.
Khi di chuyển tới địa phận xã Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh, xe ô tô xảy ra va chạm với xe máy mang BKS 38N1 - 159.xx chở theo 3 người, di chuyển cùng chiều đang rẽ sang đường.
Các phương tiện liên quan tới vụ tai nạn.
Cú va chạm mạnh khiến 3 người trên xe máy ngã xuống đường, bị thương, được đưa tới bệnh viện cấp cứu.
Nhận tin báo, Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với đơn vị liên quan có mặt ở hiện trường phân luồng giao thông, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.
Trước đó, vào lúc 2h30' ngày 20/2 (mùng 4 Tết), tại Km 516+500 cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng thuộc địa phận xã Thạch Xuân, tỉnh Hà Tĩnh xảy ra 1 vụ tai nạn giao thông (TNGT) giữa xe khách giường nằm và ô tô con.
Vào thời gian trên, xe ô tô khách giường nằm mang BKS 37H - 158.xx lưu thông trên cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng theo hướng Bắc - Nam đã xảy ra va chạm với ô tô con mang BKS 62A - 432.xx di chuyển cùng chiều.
Va chạm mạnh khiến 2 phương tiện hư hỏng nặng phần đầu và đuôi. Vụ TNGT may mắn không gây thiệt hại về người, hành khách đi trên xe khách an toàn.
Ngay sau khi xảy ra TNGT, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 4 (Cục CSGT) phối hợp với đơn vị liên quan có mặt tại hiện trường phân luồng giao thông, điều tra làm rõ nguyên nhân.
Theo đơn vị quản lý cao tốc, thời điểm xảy ra TNGT, đoạn tuyến có mưa, mặt đường bình thường, hệ thống ATGT đầy đủ.
Trước việc lưu lượng phương tiện gia tăng đột biến làm ùn tắc giao thông khu vực trung tâm đô thị Hà Tĩnh, lực lượng cảnh sát giao thông phải rất vất vả trong phân luồng, điều tiết giao thông.
Không hệ thống biển báo, không đèn tín hiệu, đèn chiếu sáng, gờ giảm tốc… tình trạng này đang diễn ra tại ngã tư giao giữa đường tỉnh 553 với đường huyện 131 đoạn thuộc địa phận xã Cẩm Bình, tỉnh Hà Tĩnh – khiến cho nơi này thành một điểm đen giao thông.