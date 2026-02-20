Hotline: 02393.693.427
Liên tiếp xảy ra tai nạn giao thông trên cao tốc và quốc lộ 1 đoạn qua Hà Tĩnh

Văn Đức
(Baohatinh.vn) - Trong sáng 20/2 (mùng 4 Tết), liên tiếp xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông trên cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng và quốc lộ 1 đoạn qua Hà Tĩnh.

Lúc 9h15' ngày 20/2 (mùng 4 Tết Nguyên đán Bính Ngọ), xe ô tô mang BKS 37K - 259.xx lưu thông trên quốc lộ 1 tuyến tránh Hồng Lĩnh theo hướng Bắc - Nam.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông giữa ô tô với xe máy khiến 3 người bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông giữa ô tô với xe máy khiến 3 người bị thương.

Khi di chuyển tới địa phận xã Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh, xe ô tô xảy ra va chạm với xe máy mang BKS 38N1 - 159.xx chở theo 3 người, di chuyển cùng chiều đang rẽ sang đường.

1.jpg
2.jpg
3.jpg
Các phương tiện liên quan tới vụ tai nạn.

Cú va chạm mạnh khiến 3 người trên xe máy ngã xuống đường, bị thương, được đưa tới bệnh viện cấp cứu.

Nhận tin báo, Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với đơn vị liên quan có mặt ở hiện trường phân luồng giao thông, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Trước đó, vào lúc 2h30' ngày 20/2 (mùng 4 Tết), tại Km 516+500 cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng thuộc địa phận xã Thạch Xuân, tỉnh Hà Tĩnh xảy ra 1 vụ tai nạn giao thông (TNGT) giữa xe khách giường nằm và ô tô con.

bqbht_br_1000016396.jpg
Hiện trường vụ TNGT trên cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng ở xã Thạch Xuân, tỉnh Hà Tĩnh.

Vào thời gian trên, xe ô tô khách giường nằm mang BKS 37H - 158.xx lưu thông trên cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng theo hướng Bắc - Nam đã xảy ra va chạm với ô tô con mang BKS 62A - 432.xx di chuyển cùng chiều.

bqbht_br_1000016398.jpg
Xe ô tô con hư hỏng sau tai nạn.

Va chạm mạnh khiến 2 phương tiện hư hỏng nặng phần đầu và đuôi. Vụ TNGT may mắn không gây thiệt hại về người, hành khách đi trên xe khách an toàn.

Ngay sau khi xảy ra TNGT, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 4 (Cục CSGT) phối hợp với đơn vị liên quan có mặt tại hiện trường phân luồng giao thông, điều tra làm rõ nguyên nhân.

Theo đơn vị quản lý cao tốc, thời điểm xảy ra TNGT, đoạn tuyến có mưa, mặt đường bình thường, hệ thống ATGT đầy đủ.

Tin liên quan

