Bắt bệnh những vấn đề ô tô dễ gặp phải trong mùa hè

Mùa hè là thời điểm chiếc xe của bạn dễ “dở chứng” bởi nhiều yếu tố bên ngoài tác động. Dưới đây là 6 bệnh thường gặp và những phương pháp giúp xế cưng của bạn hoạt động “ngon nghẻ”.

Hệ thống điều hòa quá tải

Trong những ngày nắng nóng gay gắt, điều hòa trên ô tô luôn trở thành “cứu cánh” cho những lái xe. Chính vì điều này, nhiều khi hệ thống điều hòa buộc phải hoạt động hết công suất trong thời gian dài, dẫn đến việc chúng bị quá tải và nhiều chi tiết bị trục trặc.

Hệ thống điều hòa là một trong những nạn nhân của thời tiết nắng nóng. Ảnh: Car Gurus.

Bạn nên kiểm tra hệ thống điều hòa thường xuyên để đảm bảo hiệu quả hoạt động của chúng. Một mẹo hữu ích là nếu nhiệt độ bên trong xe thấp hơn nhiệt độ bên ngoài khoảng 10 độ C thì bạn có thể yên tâm rằng điều hòa vẫn đang hoạt động tốt. Còn nếu không, hãy mang xe đến các trung tâm bảo dưỡng để được sửa chữa hoặc thay mới nếu cần.

Ắc-quy bị bay hơi dung dịch

Thời tiết nắng nóng buộc ắc-quy của bạn phải làm việc vất vả hơn khiến hiệu quả hoạt động của bộ phận này bị suy giảm đáng kể. Chưa kể đến nhiệt độ cao dễ làm chất lỏng bay hơi, khiến lượng dung dịch bên trong không còn đạt chuẩn, thậm chí trong nhiều trường hợp còn dẫn đến ắc-1uy bị “chết”. Hơn nữa hiện tượng chập cháy cũng có thể xảy ra do ắc-quy mất cân bằng xung điện.

Hiện tượng ắc quy chết thường xuyên xảy ra trong mùa hè. Ảnh: Torque.

Để tránh tình trạng này, bạn nên thường xuyên kiểm tra và tháo dây ắc-quy, lau sạch các đầu cực. Ngoài ra, bạn cu thay ắc-quy xe theo định kì từ 3 đến 5 năm bởi bình ắc-quy cũ khó sạc hơn và gây tốn điện hơn.

Cần gạt nước hỏng

Những cơn mưa lớn thường xuyên xảy đến bất chợt trong những ngày hè nắng nóng và có thể làm cần gạt nước của bạn bị mòn dần và hư hỏng. Cụ thể cần gạt nước của xe còn có thể bị nứt lớp cao su bên ngoài, trầy xước, cong vênh hay thậm chí là gãy.

Cần gạt nước cũng không tránh khỏi bị ảnh hưởng. Ảnh: Carburus.

Các nhà sản xuất xe khuyên rằng bạn nên thay cần gạt nước 6 tháng một lần để đảm bảo an toàn khi di chuyển. Hiện chi phi để thay cần gạt nước không quá đắt, thậm chí bạn còn có thể tìm hiểu và thay chúng tại nhà.

Lốp xe xuống cấp

Các vấn đề của lốp xe có thể dẫn đến những tai nạn khó lường trên đường đi nhưng nhiều tài xế lại thường ngó lơ và ít khi để ý đến tình trạng lốp xe. Vào mùa hè, cùng với sự chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm, nhiệt độ mặt đường cao và lực ma sát lớn khiến áp suất lốp tăng lên, có thể dẫn đến nổ lốp.

Lốp xe cũng có thể bị xịt, nổ lốp khi di chuyển dưới trời nắng. Ảnh: Cartoq.

Lời khuyên được đưa ra là bạn nên kiểm tra lốp xe thường xuyên, xem xét kĩ đường rãnh lốp hoặc hạn sử dụng được ghi trên thành lốp. Thêm vào đó, đừng để lốp xe được bơm quá căng hay quá xẹp bởi có thể độ bám đường của lốp xe bị giảm đi hoặc xảy ra tình trạng nổ lốp.

Nhiên liệu bị hao hụt

Nhiều người cho rằng xe sẽ hao hụt nhiên liệu nhiều hơn trong những ngày hè do hoạt động của máy lạnh. Tuy nhiên trên thực tế, nền nhiệt cao vào mùa hè cũng có thể khiến lượng xăng trong bình nhiên liệu chuyển sang dạng khí và làm áp suất bên trong tăng cao, khiến hơi xăng bị rò rỉ, buộc người lái phải bỏ tiền ra nhiều hơn.

Lượng nhiên liệu tiêu thụ của xe cao hơn trong ngày hè. Ảnh: AA.

Trước tiên hãy đảm bảo rằng nắp nhiên liệu của xe được đậy chặt. Trong trường hợp nhận thấy xe ăn xăng nhiều hơn bình thường hoặc ngửi thấy mùi xăng quanh xe, hãy mang xe của bạn đến các trung tâm bảo dưỡng để đảm bảo mọi thứ đều an toàn.

Nội thất xe bị ảnh hưởng

Nhiệt độ bên trong khoang cabin luôn ở mức cao ngất ngưỡng vào mùa hè. Nếu nhiệt độ bên ngoài là 24 độ C thì bên nhiệt độ bên trong xe có thể đạt mức 38 độ C và chỉ sau 30 phút, mức nhiệt này đã lên tới hơn 50 độ C. Chính vì vậy, nội thất của xe, nhất là những bộ phận làm từ nhựa hay da sẽ nhanh chóng bị giảm tuổi thọ và xuất hiện những vết nứt trên bề mặt.

Nhiều chi tiết trong nội thất xe bị xuống cấp do nền nhiệt cao. Ảnh: My Vehicles.

Cách tốt nhất là bạn nên đỗ xe tại những nơi thoáng mát hay trong bóng râm và sử dụng các trang thiết bị chống nóng hiện có trên thị trường như các loạt bạt, ô che hay dán phim cách nhiệt chất lượng cao để bảo vệ nội thất của xe.

