Những mẫu xe được giảm giá mạnh nhất trong tháng 10 Một số mẫu xe được hãng và đại lý khuyến mại lớn trong tháng 10, với mức giảm giá cao nhất lên đến hơn 200 triệu đồng.

Tháng 10, thị trường ôtô Việt Nam tiếp tục đón nhận những chương trình khuyến mại do nhiều hãng xe và đại lý triển khai. Trong đó, một số mẫu xe như Nissan Sunny, Ford EcoSport, Honda CR-V hay Volkswagen Passat hiện được giảm giá mạnh, từ vài chục đến hơn 200 triệu đồng. Volkswagen Passat và Tiguan giảm 120-177 triệu đồng Xe Volkswagen tại Việt Nam đều được nhập khẩu và không trong diện hưởng ưu đãi về phí trước bạ. Do vậy, hãng xe Đức hiện triển khai chương trình hỗ trợ phí trước bạ cho các dòng sản phẩm nhằm thu hút khách hàng. Trong đó, Volkswagen Passat và Tiguan là 2 mẫu xe được khuyến mại lớn nhất. Cụ thể, mẫu sedan hạng D Passat được hỗ trợ 100% phí trước bạ cho bản BlueMotion High cao nhất, tương đương 177 triệu đồng.

Volkswagen Passat hiện bán ra với 3 phiên bản BlueMotion GP, BlueMotion Comfort và BlueMotion High cùng mức giá tương ứng 1,266, 1,380 và 1,480 tỷ đồng .

Song song đó, mẫu SUV Volkswagen Tiguan cũng được khuyến mại 120 triệu đồng cho phiên bản Luxury. Tại Việt Nam, Tiguan có 4 biến thể: tiêu chuẩn, Topline, Luxury và Luxury S cùng giá bán lần lượt là 1,729, 1,779, 1,799 và 1,869 tỷ đồng .

Tương tự Subaru, Volkswagen được định vị nằm ở phân khúc cận cao cấp tại thị trường trong nước. Giá bán đắt cùng độ phổ biến thương hiệu thấp là những lý do khiến xe Volkswagen ít xuất hiện trên đường phố.

Subaru Forester giảm 109-229 triệu đồng

Trong tháng 10, Subaru giảm giá mạnh cho cả 3 phiên bản Forester được bán tại thị trường Việt Nam, với mức giảm 109-229 triệu đồng.

Cụ thể, bản i-L thấp nhất có giá mới 899 triệu đồng, giảm 229 triệu đồng. Phiên bản i-S giảm 189 triệu đồng xuống còn 1,029 tỷ đồng . Trong khi đó, bản i-S EyeSight cao nhất được giảm 109 triệu đồng, giá mới là 1,179 tỷ đồng .

Tại Việt Nam, xe Subaru được xếp vào nhóm tiệm cận hạng sang. Mẫu SUV Forester được đánh giá cao về khả năng vận hành và trang bị an toàn. Tuy nhiên, thiết kế không nổi bật, hợp mắt người dùng, giá bán đắt và chỉ có lựa chọn thiết lập 5 chỗ ngồi khiến xe kén khách.

Ford EcoSport giảm 55-65 triệu đồng

Song song với việc giới thiệu bản nâng cấp 2020, Ford đang giảm giá cho các model EcoSport đời cũ.

Cụ thể, Ford EcoSport 1.5L AT Trend, 1.5L AT Titanium và 1.0L AT Titanium được giảm 65, 25 và 55 triệu đồng. Mức giá mới của xe lần lượt là 528, 623 và 634 triệu đồng, thấp hơn đáng kể so với các phiên bản tương ứng của Ford EcoSport 2020.

Từng có thời gian làm mưa làm gió tại nhóm SUV đô thị, tuy nhiên Ford EcoSport dần đánh mất vị thế sau khi Hyundai Kona trình làng. Thời gian qua, Ford EcoSport còn gặp thêm áp lực với sự xuất hiện của nhiều đối thủ mới như Kia Seltos, Toyota Corolla Cross hay MG ZS.

Nissan Sunny giảm 68-73 triệu đồng

Nissan Sunny hiện được các đại lý giảm giá mạnh cho những model sản xuất năm 2018 nhằm xả hàng tồn kho. Mức giảm dao động 68-73 triệu đồng tùy theo màu sơn và phiên bản, tuy nhiên số lượng không còn nhiều.

Sau khi giảm trừ, giá mới của 3 phiên bản Nissan Sunny XL, XT-Q và XV-Q lần lượt là 355, 400 và 430 triệu đồng, thấp hơn đáng kể các mẫu sedan hạng B như Toyota Vios (470-570 triệu đồng), Hyundai Accent (426-542 triệu đồng) hay Honda City (559-599 triệu đồng).

Tại Việt Nam, Nissan Sunny không được ưa chuộng do ngoại hình chưa bắt mắt và thiết kế không gian nội thất sơ sài, lạc hậu. Xe thường xuyên lọt nhóm ế khách nhất phân khúc.

Honda CR-V giảm 30-50 triệu đồng

Dù mới ra mắt nhưng Honda CR-V 2020 đang được một số đại lý giảm giá. Trao đổi với Zing, nhân viên một showroom Honda trên địa bàn Hà Nội cho biết CR-V mới có mức giảm 30-50 triệu đồng tùy theo phiên bản. Bên cạnh đó, khách mua xe còn được tặng kèm bộ phụ kiện và gói bảo hiểm thân vỏ.

Ngoài ra, do chuyển sang lắp ráp nội địa, Honda CR-V mới hiện được ưu đãi 50% lệ phí trước bạ từ giờ đến hết năm 2020. Xe có 3 phiên bản E, G và L cùng mức giá niêm yết 998 triệu - 1,118 tỷ đồng .

So với đời trước, Honda CR-V không thay đổi nhiều về thiết kế và động cơ. Nâng cấp lớn nhất của xe đến từ trang bị tiện nghi và an toàn. Tại Việt Nam, CR-V là một trong những mẫu SUV 7 chỗ ăn khách nhất.

Mitsubishi Outlander giảm 20-150 triệu đồng

Mitsubishi Outlander 2020 được các đại lý giảm giá 20-30 triệu đồng tùy theo phiên bản. Theo khảo sát tại Hà Nội, Outlander CVT 2.0 và CVT 2.0 Premium có mức giảm 20-25 triệu đồng. Trong khi đó, bản CVT 2.4 Premium cao nhất giảm khoảng 30 triệu đồng.

Đồng thời, Mitsubishi Outlander đời trước cũng đang được một số showroom giảm giá mạnh để dọn kho. Hiện tại, Outlander 2019 chủ yếu còn phiên bản 2.4 Premium, có giá giảm trên dưới 150 triệu đồng tùy theo thỏa thuận với khách hàng. Tuy nhiên, số lượng xe không còn nhiều.

Tại Việt Nam, Mitsubishi Outlander 2020 được phân phối với 3 phiên bản CVT 2.0, CVT 2.0 Premium và CVT 2.4 Premium cùng giá bán tương ứng 825, 950 và 1,058 tỷ đồng .

