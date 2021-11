170 trường hợp F1 của ca nhiễm COVID-19 ở Hương Sơn âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2

Bệnh nhân nữ L.T.Đ (SN 1983) đã được tiêm 2 mũi vắc-xin phòng COVID-19, có địa chỉ tại thôn Nậy, xã An Hòa Thịnh, Hương Sơn. Ngày 16/11, L.T.Đ đang làm việc tại Trạm Y tế xã An Hòa Thịnh thì có triệu chứng sổ mũi, đau đầu và test nhanh COVID-19 cho kết quả dương tính. Tối ngày 16/11, kết quả xét nghiệm RT-PCR tại Trung tâm Y tế huyện Hương Sơn và CDC Hà Tĩnh đều cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2. Trước đó, ngày 13/11, L.T.Đ có tiếp xúc với bệnh nhân N.T.K.A ở thôn Trùa, xã An Hòa Thịnh lúc lấy mẫu test nhanh COVID-19 (trường hợp này dương tính ngày 14/11).