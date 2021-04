Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh chỉ đạo một số nhiệm vụ cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh yêu cầu các địa phương, đơn vị thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quy định về phòng, chống dịch của Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia với tinh thần kiên quyết ngăn chặn nguồn bệnh từ nước ngoài, nhất là người từ Campuchia, Lào, Thái Lan về nước và nguồn bệnh từ các ổ dịch ở các địa phương trong nước (nếu có).

Trong sáng nay (26/4), Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng đã thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh ký ban hành Công văn số 311-CV/TU “Về một số nhiệm vụ cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19” gửi các sở, ngành, đơn vị, các huyện, thị, thành ủy.

Các lực lượng chức năng đang tập trung kiểm soát chặt chẽ người nhập cảnh vào địa bàn Hà Tĩnh.

Công văn nêu rõ: Hiện nay, tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới và trong khu vực diễn biến phức tạp; số người mắc tại các nước: Campuchia, Lào, Thái Lan liên tục tăng nhanh. Trên địa bàn Hà Tĩnh, nhu cầu nhập cảnh vào làm việc của chuyên gia nước ngoài, khách du lịch và công dân trong kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 dự báo tăng cao, tiềm ẩn nguy cơ dịch bệnh xâm nhập vào địa bàn. Sau một thời gian dài tỉnh Hà Tĩnh không có ca lây nhiễm cộng đồng, một bộ phận người dân, cán bộ có tâm lý chủ quan, lơ là trong việc phòng, chống dịch.

Để tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng, chống, kiểm soát dịch, đảm bảo sức khỏe cho người dân, an toàn tuyệt đối trong các ngày lễ lớn và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở và mọi người dân khẩn trương thực hiện các nội dung sau:

1. Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quy định về phòng, chống dịch của Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia với tinh thần kiên quyết ngăn chặn nguồn bệnh từ nước ngoài, nhất là người từ Campuchia, Lào, Thái Lan về nước và nguồn bệnh từ các ổ dịch ở các địa phương trong nước (nếu có).

2. Thường xuyên cảnh giác với nguy cơ dịch bệnh, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch với phương châm “phòng ngừa tích cực, phát hiện sớm, cách ly nhanh, điều trị hiệu quả, xử lý dứt điểm, nhanh chóng ổn định tình hình”. Quyết liệt chỉ đạo thực hiện và tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghiêm các biện pháp:

2.1. Thực hiện nghiêm yêu cầu “5K” của Bộ Y tế (Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tập trung - Khai báo y tế) nhất là đeo khẩu trang bắt buộc tại nơi công cộng, tại các sự kiện tập trung đông người, trên các phương tiện giao thông công cộng.

2.2. Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp... thường xuyên tự đánh giá việc thực hiện các yêu cầu, biện pháp phòng, chống dịch, cập nhật kết quả tự đánh giá trên hệ thống bản đồ chống dịch.

2.3. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch trong phạm vi và trên địa bàn quản lý, nhất là tại các cơ sở y tế, trường học, cơ sở du lịch, cơ sở sản xuất, chợ, siêu thị, bến xe...; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm phòng, chống dịch.

2.4. Chủ động cập nhật, hoàn chỉnh các phương án sẵn sàng đáp ứng mọi tình huống của dịch.

2.5. Trường hợp phát hiện ca bệnh, phải tập trung chỉ đạo, áp dụng ngay các biện pháp khoanh vùng, truy vết, cách ly, kiên quyết không để dịch bệnh lây lan trên diện rộng theo nguyên tắc: “Truy vết thần tốc, khoanh vùng nhanh, xét nghiệm rộng, phong tỏa hẹp”, cách ly tập trung ngay với tất cả các trường hợp tiếp xúc gần (F1), khống chế mầm bệnh, không để lây lan rộng ra cộng đồng”. Hạn chế thấp nhất các tác động bất lợi đến các hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống Nhân dân.

2.6. Quản lý chặt chẽ việc nhập cảnh, cách ly, theo dõi y tế sau cách ly, đồng thời chuẩn bị các yếu tố cần thiết sẵn sàng mở rộng đối tượng nhập cảnh phù hợp với tình hình dịch bệnh trên tinh thần phát triển nhưng phải bảo đảm an toàn.

Thượng tá Nguyễn Ngọc Nguyên kiểm tra công tác ghi chép về tuần tra, canh gác tại chốt phòng, chống dịch Covid-19 ở biên giới xã Sơn Hồng (Hương Sơn)...

2.7. Hạn chế tổ chức các sự kiện, hoạt động tập trung đông người; trường hợp phải tổ chức, thực hiện nghiêm các biện pháp bảo đảm an toàn, đặc biệt, phải tuân thủ đeo khẩu trang, sát khuẩn, đo thân nhiệt... theo đúng quy định.

3. Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo:

- Tiếp tục triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19. Tăng cường tầm soát chủ động, xét nghiệm những người có biểu hiện ho, sốt, khó thở, viêm đường hô hấp và các biểu hiện có nguy cơ lây nhiễm cao trong cộng đồng. Duy trì nghiêm ngặt các biện pháp phòng ngừa lây nhiễm COVID-19 tại các cơ sở khám, chữa bệnh. Phối hợp với các ngành, địa phương kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị phòng, chống dịch, quản lý người nhập cảnh cách ly tập trung. Tiếp tục củng cố năng lực cho hệ thống y tế về truy vết, xét nghiệm, chuyên môn, kỹ thuật, nhân lực để xác định rõ, khoanh vùng, cách ly, kiểm soát chặt chẽ, dập tắt các nguồn lây, không để dịch bệnh lan ra cộng đồng. Chủ động xây dựng, hoàn thiện phương án cách ly, tổ chức điều trị COVID-19 đảm bảo an toàn, hiệu quả.

- Tăng cường tuần tra, giám sát, kiểm soát chặt chẽ đường biên giới, cửa khẩu, cảng biển, nhất là tại các đường mòn, lối mở, khu vực cửa khẩu; phát hiện, ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các trường hợp nhập cảnh trái phép, tổ chức nhập cảnh trái phép.

- Thực hiện tốt công tác tiếp nhận, cách ly người nhập cảnh; nếu có bệnh nhân nhiễm bệnh phải đảm bảo an toàn, an ninh trong các khu cách ly. Tăng cường quản lý, không để lây chéo trong khu cách ly, lây lan từ khu cách ly ra cộng đồng và ngược lại.

- Quản lý chặt chẽ địa bàn dân cư; chấp hành nghiêm khai báo lưu trú, tạm trú, nhất là khai báo y tế. Chỉ đạo các tổ chức, cá nhân kinh doanh vận tải tiếp tục thực hiện nghiêm quy định về phòng, chống dịch COVID-19 trong hoạt động vận tải; giám sát việc khai báo y tế của hành khách, nhất là người nước ngoài.

- Thông tin kịp thời, chính xác về tình hình dịch bệnh; tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền đề cao cảnh giác với dịch bệnh, kêu gọi nguồn lực mua vắc-xin phòng COVID-19, tự giác thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định; xử lý nghiêm việc đưa tin sai lệch về dịch bệnh, gây tâm lý hoang mang trong cộng đồng; tiếp tục triển khai tốt ứng dụng khai báo y tế, thực hiện truy vết các trường hợp nghi ngờ.

- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch tại các khu công nghiệp, khu kinh tế, doanh nghiệp, nơi tập trung nhiều lao động. Kiểm tra, xử lý các cơ sở lưu trú, khách sạn nhận người nhập cảnh trái phép lưu trú, doanh nghiệp nhận lao động là người nhập cảnh trái phép.

- Giao Sở Ngoại vụ trao đổi với các địa phương của Lào, đề nghị phía Bạn quan tâm, hỗ trợ, tuyên truyền để người Việt Nam đang sinh sống, làm việc tại Lào yên tâm, tin tưởng, thực hiện tốt quy định phòng, chống dịch và xuất cảnh của cơ quan chức năng sở tại.

Khi nhập cảnh vào địa bàn Hà Tĩnh, các công dân đều được đo thân nhiệt, kiểm tra y tế kỹ lưỡng.

4. Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc tỉnh phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các địa phương chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức đoàn thể ở cơ sở, thôn xóm, tổ dân phố, tổ liên gia, nâng cao nhận thức, cảnh giác với tình hình dịch bệnh và tự giác tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch; tuyên truyền, cung cấp thông tin và phổ biến quy định để các gia đình có thân nhân đang sinh sống, làm việc tại nước ngoài không nhập cảnh trái phép; kịp thời phát hiện, thông báo cho chính quyền, cơ quan y tế địa phương những trường hợp nghi nhiễm dịch bệnh.

5. Ban thường vụ các huyện, thành, thị ủy; ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 cấp huyện tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương, quy định, hướng dẫn về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn; sẵn sàng công tác phòng, chống dịch theo phương châm “4 tại chỗ”.

Triển khai và thực hiện nghiêm túc Kế hoạch 82/KH-UBND ngày 19/3/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong thời gian tổ chức các ngày lễ, ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp. Chỉ đạo các cơ sở y tế đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc-xin phòng COVID-19 an toàn, đúng đối tượng. Quan tâm phát triển kinh tế - xã hội, thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh, lưu thông hàng hóa, đảm bảo an sinh xã hội, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp gắn với bảo đảm an toàn phòng, chống dịch.

6. Các thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh, các đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo lĩnh vực, địa bàn được phân công tiếp tục đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và Công văn này.

7. Cùng với việc ưu tiên nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh COVID-19, các cấp, các ngành tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị ở địa phương, cơ quan, đơn vị; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội, hội đồng nhân dân các cấp; chào mừng Kỷ niệm 190 năm thành lập (1831 - 2021), 30 năm tái lập tỉnh (1991 - 2021).

Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp, các ngành từ tỉnh đến cơ sở và mọi người dân không chủ quan, đồng thời không quá hoang mang, lo lắng; tin tưởng sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, của tỉnh; phát huy truyền thống đoàn kết, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức, quyết tâm chiến thắng đại dịch.

Yêu cầu các đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm túc nội dung trên, thường xuyên báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh.

PV