Bảo việt nhân thọ Hà Tĩnh tầm soát ung thư miễn phí cho 250 khách hàng

Hơn 250 khách hàng Bảo Việt nhân thọ Hà Tĩnh đã được các y, bác sỹ khám, tư vấn phát hiện sớm các bệnh tai biến mạch máu não, tiểu đường, xơ vữa động mạch, tầm soát ung thư tuyến giáp… miễn phí.

Sáng 3/6, Công ty Bảo Việt nhân thọ Hà Tĩnh đã mời các y, bác sỹ từ Bệnh viện Quân y (103), Bệnh viện Ung bướu Hà Nội trực tiếp khám sức khỏe cho khách hàng.

Tại chương trình, khách hàng được y, bác sỹ ở các bệnh viện Trung Ương thăm khám, kiểm tra chỉ số BMI (chỉ số khối cơ thể, chỉ số thể trọng), kiểm tra lượng mỡ phát hiện thừa cân, béo phì; tư vấn phát hiện sớm các bệnh tai biến mạch máu não, nhồi máu cơ tim, suy tim, tiểu đường, xơ vữa động mạch; tầm soát ung thư tuyến giáp…

Khách hàng được các bác sỹ chuyên khoa tầm soát ung thư tuyến giáp.

Đồng thời, khách hàng cũng được chuyên gia y tế cung cấp kiến thức cơ bản về bệnh hiểm nghèo như ung thư, đột quỵ và cách phòng ngừa, cũng như các phương pháp mới nhất trong điều trị ung thư, đột quỵ...

Cũng tại chương trình, Bảo Việt nhân thọ Hà Tĩnh đã thực hiện chi trả quyền lợi bảo hiểm cho các khách hàng không may gặp rủi ro với tổng số tiền gần 700 triệu đồng.

Đặc biệt, Bảo Việt nhân thọ Hà Tĩnh đã chi trả 450 triệu đồng cho gia đình khách hàng Cao Đình Tr. (xã Sơn Lâm, huyện Hương Sơn) tham gia sản phẩm An Phát Cát Tường không may bị tai nạn tử vong; 50 triệu đồng từ sản phẩm Bảo An Gia đình Việt của Công ty Bảo Việt Hà Tĩnh.

Lãnh đạo Bảo Việt Nhân thọ Hà Tĩnh chi trả cho gia đình khách hàng Cao Đình Tr.

Dương Chiến