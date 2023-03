Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh làm chủ kỹ thuật chụp mạch máu não bằng DSA

Đột quỵ não (còn gọi là tai biến mạch máu não, bao gồm nhồi mãu não và xuất huyết não) là bệnh lý cấp tính, đột ngột, có tính chất nguy hiểm cao. Những người thoát khỏi tử vong thường để lại di chứng nặng nề cả về thể xác và tinh thần. Tại Hà Tĩnh, theo thống kê chưa đầy đủ, mỗi năm BVĐK tỉnh tiếp nhận khoảng 1.000 -1.500 bệnh nhân bị đột quỵ, trong đó có khoảng ½ bệnh nhân phải can thiệp chụp mạch máu não. Việc tiếp nhận và triển khai các kỹ thuật chụp và can thiệp hút huyết khối ở bệnh nhân nhồi máu não cấp sẽ giúp phát hiện và can thiệp sớm đột quỵ não, hạn chế tỷ lệ tử vong và di chứng, người bệnh đột quỵ được điều trị cấp cứu kịp thời tại chỗ mà không phải mất thời gian chuyển lên tuyến trên.